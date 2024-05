Samsung Galaxy S24 Ultra al miglior prezzo: risparmi 200€ con questo Coupon Amazon!

Uno dei migliori top di gamma dell’anno al miglior prezzo di sempre: Samsung Galaxy S24 Ultra scende al minimo grazie ad un codice sconto targato Amazon. Ovviamente non può mancare la spedizione Prime, per la massima celerità e beneficiare a tutto tondo dei vantaggi che sono Amazon è in grado di dare!

Samsung Galaxy S24 Ultra scende al miglior prezzo su Amazon, in offerta lampo e con codice sconto

L’ultimo flagship premium della serie S è un dispositivo potente e completo, dotato del classico stile inconfondibile dei modelli Ultra, una grande attenzione al comparto fotografico e le funzionalità Galaxy AI. Samsung Galaxy S24 Ultra è la scelta di chi cerca il massimo: ricordiamo che il telefono arriva con un pennino incluso, utilissimo sia per un’utenza business che nell’uso quotidiano. Bello, elegante e resistente, S24 Ultra è dotato di una scocca in titanio ed uno schermo piatto AMOLED da 6,8″. Se vuoi saperne di più dai un’occhiata alla nostra recensione!

Crediti: Samsung

La migliore occasione per mettere le mani su Samsung Galaxy S24 Ultra arriva da Amazon: il top di gamma è in offerta lampo, a cui si aggiungono altri 200€ di sconto grazie al codice “GALAXI200“, ovviamente con l’immancabile spedizione Prime. In questo modo il prezzo scende a soli 949€ ed è anche possibile ottenere un ulteriore ribasso di 100€, con Prime Student. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

