vivo X Fold 3 è il pieghevole più leggero e X Fold 3 Pro il più potente | Ufficiali

Anche quest’anno è arrivata una nuova generazione di top di gamma pieghevoli targata vivo e come anticipato dai leak e dai teaser ufficiali, stavolta avremo a che fare con due modelli. L’azienda ha optato per una versione minore ed una più consistente, ma entrambe hanno caratteristiche di tutto rispetto: ecco vivo X Fold 3 e X Fold 3 Pro insieme a tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

vivo X Fold 3 e X Fold 3 Pro: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi flagship pieghevoli

Design e display

X Fold 3 Pro – Crediti: vivo

In termini di design vivo non ha stravolto le cose, ma ripropone ancora una volta un modulo fotografico circolare di grandi dimensioni (simile a quello di vivo X Fold 2), ora al centro della scocca (rigorosamente in vetro). Migliora la qualità generale e anche i materiali: entrambi i pieghevoli sono dotati di una cerniera ultra-leggera in fibra di carbonio del peso di soli 14,98 grammi; inoltre gli smartphone sono stati rinforzati e risultato fino a 11 volte più resistenti (la parte anteriore) e fino a 15 volte (per quella interiore) rispetto al predecessore. Oltre alla classica copertura UTG i display pieghevoli presentano un ulteriore pellicola resistente agli urti. Cambiano le cose anche in termini di resistenza all’acqua, con vivo X Fold 3 certificato IPX4 e X Fold 3 Pro con certificazione IPX8.

X Fold 3 – Crediti: vivo

Il modello standard vivo x Fold 3 è il foldable più leggero e sottile di sempre per la sua categoria: solo 219 grammi e 4,65 mm di spessore, contro i 214 grammi e 4,3 mm di Honor V Purse. Tuttavia il modello di Honor non ha un doppio schermo, ma un unico pannello pieghevole verso l’estero (quindi tutto un altro tipo di struttura). Il fratello maggiore Pro è sottile e leggero, ma non quanto la versione standard. Entrambi i telefoni offrono schermi interni Samsung AMOLED E7 con tecnologia LTPO da 8,03″ 2K a 120 Hz e con luminosità fino a 4.500 nit. I display esterni sono unità AMOLED Q9+ da 6,53″ 2K, sempre LTPO a 120 Hz e fino a 4.500 nit. Il modello Pro monta due lettori d’impronte digitali ad ultrasuoni (uno interno ed uno esterno, posizionati sotto gli schermi) mentre il fratello minore offre un lettore laterale; tutte le soluzioni per la sicurezza sono fornite da Goodix.

Specifiche tecniche e fotocamera

X Fold 3 Pro – Crediti: vivo

Le specifiche tecniche di vivo X Fold 3 x Fold 3 Pro differiscono sotto vari aspetti: chipset, batteria/ricarica e parte del comparto fotografico. La versione Pro è il pieghevole più potente del momento (avvistato anche su Antutu) grazie alla presenza dello Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Il modello X Fold 3 presenta invece lo Snapdragon 8 Gen 2, soluzione che aiuta sicuramente a mantenere il prezzo più contenuto. Entrambi presentano memorie fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di storage UFS 4.0. Le batterie hanno capienze differenti (5.500 mAh e 5.700 mAh) e anche la ricarica cambia: la versione standard si ferma a 80W mentre quella Pro sale fino a 100W ed aggiunge anche la ricarica wireless da 50W.

Passando al comparto fotografico, vivo X Fold 3 offre un triplo modulo da 50 + 50 + 50 MP con un sensore IMX920 (dotato di OIS), un ultra-wide Samsung JN1 e un obiettivo per ritratti. X Fold 3 Pro alza il tiro con un pacchetto da 50 + 50 + 64 MP: il sensore principale è un OmniVision OV50H da 1/1,3″ con apertura f/1.68 e stabilizzazione ottica, sempre con un ultra-grandangolare JN1 ma viene aggiunto un teleobiettivo a periscopio OV64B. Qui trovate i sample ufficiali della fotocamera di X Fold 3 Pro. Le ottiche dei due pieghevoli sono targate Zeiss mentre lato selfie ogni modello presenta fotocamere da 32 MP (interna ed esterna).

vivo X Fold 3 – Scheda tecnica

X Fold 3 – Crediti: vivo

Dimensioni di 159,96 x 72,7 x 10,2 mm (chiuso) e di 159,96 x 142,69 x 4,65 mm (aperto) per 219 grammi

(aperto) per Certificazione IPX4

Display interno AMOLED Samsung E7 LTPO 8T a 10 bit da 8,03″ 2K (2.480 x 2.220 pixel) in 4:3.5 con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 4.500 nit

AMOLED Samsung E7 8T a 10 bit da (2.480 x 2.220 pixel) in 4:3.5 con refresh rate a e luminosità di picco di 4.500 nit Display esterno AMOLED BOE Q9+ LTPO a 10 bit da da 6,53″ 2K (2.7480 x 1.172 pixel) in 21.1:9 con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 4.500 nit

AMOLED BOE Q9+ a 10 bit da da (2.7480 x 1.172 pixel) in 21.1:9 con refresh rate a e luminosità di picco di 4.500 nit Lettore d’impronte digitale posizionato di lato

Raffreddamento non specificato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual GPS (L1 + L5), Type-C USB 3.2 Gen 2, sensore IR

Tripla camera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.75-2.0-1.85) con Sony IMX920, OIS, ultra-grandangolare JN1 (119°), obiettivo per ritratti e ottiche Zeiss

(f/1.75-2.0-1.85) con Sony IMX920, OIS, ultra-grandangolare JN1 (119°), obiettivo per ritratti e ottiche Zeiss Selfie camera da 32 MP f/2.4 (sia interna che esterna)

f/2.4 (sia interna che esterna) Speaker stereo con Dolby Atmos

con Dolby Atmos Sistema operativo Android 14 con OriginOS 4

vivo X Fold 3 Pro – Scheda tecnica

X Fold 3 Pro – Crediti: vivo

Dimensioni di 159,96 x 72,55 x 11,2 mm (chiuso) e di 159,96 x 142,4 x 5,2 mm (aperto) per 236 grammi

(aperto) per Certificazione IPX8

Display interno AMOLED Samsung E7 LTPO 8T a 10 bit da 8,03″ 2K (2.480 x 2.220 pixel) in 4:3.5 con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 4.500 nit

AMOLED Samsung E7 8T a 10 bit da (2.480 x 2.220 pixel) in 4:3.5 con refresh rate a e luminosità di picco di 4.500 nit Display esterno AMOLED BOE Q9+ LTPO a 10 bit da da 6,53″ 2K (2.7480 x 1.172 pixel) in 21.1:9 con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 4.500 nit

AMOLED BOE Q9+ a 10 bit da da (2.7480 x 1.172 pixel) in 21.1:9 con refresh rate a e luminosità di picco di 4.500 nit Lettore d’impronte digitale sotto ai display (entrambi ad ultrasuoni)

Raffreddamento non specificato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.700 mAh con ricarica rapida da 100W e wireless da 50W

con ricarica rapida da e wireless da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual GPS (L1 + L5), Type-C USB 3.2 Gen 2, sensore IR

Tripla camera da 50 + 50 + 64 MP (f/1.68-2.0-2.57) con OmniVision OV50H da 1/1,3″, OIS, ultra-grandangolare JN1 (119°), teleobiettivo a periscopio OV64B, ottiche Zeiss e ISP vivo V3

(f/1.68-2.0-2.57) con OmniVision OV50H da 1/1,3″, OIS, ultra-grandangolare JN1 (119°), teleobiettivo a OV64B, ottiche Zeiss e ISP Selfie camera da 32 MP f/2.4 (sia interna che esterna)

f/2.4 (sia interna che esterna) Speaker stereo con Dolby Atmos

con Dolby Atmos Sistema operativo Android 14 con OriginOS 4

vivo X Fold 3 e 3 Pro – Prezzo e uscita

I nuovi pieghevoli vivo X Fold 3 e x Fold 3 Pro sono stati lanciati in Cina durante un evento dedicato tenutosi il 26 marzo, al prezzo di partenza di circa 893€ al cambio attuale. Di seguito trovate tutte le configurazioni di entrambi i modelli, insieme al rispettivo prezzo di vendita in patria.

vivo X Fold 3 12/256 GB – 6.999 CNY ( 893€ ) 16/256 GB – 7.499 CNY ( 971€ ) 16/512 GB – 7.999 CNY ( 1.036€ ) 16 GB/1 TB – 8.999 CNY ( 1.166€ )



vivo X Fold 3 Pro 16/512 GB – 9.999 CNY ( 1.295€ ) 16/1 TB – 10.000 CNY ( 1.405€ )



Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le