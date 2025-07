Dreame H15 Pro Heat e H12 Pro FlexReach: solo il meglio per i tuoi pavimenti, da meno di 300€ | Offerte Prime Day

Le offerte dell’evento estivo di Amazon stanno per giungere al termine, ma le occasioni targate Dreame continuano con due lavapavimenti d’eccezione. Dopo aver scoperto i migliori robottini del brand, stavolta tocca a Dreame H15 Pro Heat e H12 Pro FlexReach con design ultrasottile e tutta la potenza del lavaggio con acqua calda (per la massima igiene per la tua casa). Cogli al volo gli sconti di Dreame per i Prime Day e approfitta di questi ultimi giorni per risparmiare!

Dreame H15 Pro Heat e H12 Pro FlexReach sono tra i protagonisti degli Amazon Prime Day 2025: lavapavimenti top a prezzo super

Crediti: Dreame

Dreame H15 Pro Heat è in promozione a 549€ fino all’11 luglio, giorno finale degli Amazon Prime Day di quest’anno. La lavapavimenti sfrutta il calore per pulire a fondo le superfici, con l’apporto dell’AI per un’igiene impeccabile in ogni angolo della casa. E questa non è l’unica caratteristica premium: parliamo di un concentrato di tecnologia ad un prezzo davvero niente male.

L’intera esperienza di pulizia del modello H15 Pro Heat è improntata sul calore, come il nome lascia intendere. La lavapavimenti sfrutta la tecnologia ThermoRinse per lavare le superfici con acqua calda a 85°C, in modo da pulire efficacemente anche le macchie più ostinate.

Crediti: Dreame

Inoltre è in grado di raggiungere anche i punti difficili come sotto letti, divani e mobili bassi grazie al design inclinabile a 180°, mentre il braccio robotico AI DescentReach riduce lo spazio anteriore e rimuove efficacemente lo sporco vicino al battiscopa. La potenza di aspirazione si spinge fino a 22.000 PA e mentre l’autonomia fino a 72 minuti in modalità silenziosa permette di pulire in tutta la casa senza fretta.

Tra le altre funzionalità di punta troviamo il raschietto flessibile TangleCut (che elimina la formazione di grovigli di peli e capelli), una base di ricarica dotata di un sistema di lavaggio della spazzola con acqua calda a 100°C ed autoasciugatura.

Crediti: Dreame

La lavapavimenti Dreame H12 Pro FlexReach è il modello più economico, in sconto a 265€ su Amazon: non lasciatevi ingannare dal prezzo contenuto dato che anche in questo caso sono presenti varie caratteristiche premium.

Il raggio d’azione del dispositivo non è limitato dai serbatoi dell’acqua, disegnati appositamente per permettere di inclinare la lavapavimenti fino a 180° senza perdite di liquido. Anche la testa e la spazzola sono state ottimizzate, in modo da pulire efficacemente lungo i bordi senza lasciare punti privi di copertura.

L’autonomia estesa di 50 minuti la rendono adatta a sessioni di pulizia prolungate mentre la potenza di aspirazione da 18.000 PA non ha nulla da invidiare ai modelli superiori. Il raschietto flessibile TangleCut è la chicca che evita i fastidiosi grovigli, mentre il sistema di autopulizia riduce l’intervento dell’utente al minimo.

Crediti: Dreame

Basta posizionare la lavapavimenti sulla base e dare il via alla pulizia che sfrutta l’alta velocità e l’acqua calda per rimuovere a fondo lo sporco (sia dal tubo che dalla spazzola). Infine l’asciugatura con aria calda a 90°C evita la formazione di muffa e cattivi odori, per un’esperienza completa a tutto tondo.

