Honor V Purse ufficiale: il pieghevole che si finge una borsetta è in vendita

Aggiornamento 20/09: arriva la presentazione in Cina, e con essa i prezzi di vendita, che trovate all'interno dell'articolo.

La presentazione europea di Honor Magic V2 è arrivata in quel di IFA 2023, ma ad accompagnarlo per la sorpresa di molti c'era anche Honor V Purse. È sempre uno smartphone pieghevole, ma con un form factor ben differente da quello proposto finora da Honor e dalla maggior parte dei produttori, anche se non totalmente inedito. Inizialmente presentato sotto forma di concept phone, con la presentazione in Cina è diventato un prodotto concreto e pronto alla commercializzazione.

Honor V Purse è il nuovo smartphone pieghevole annunciato sul palco di IFA 2023

Design e display

I più attenti avranno notato una certa somiglianza fra Honor V Purse e la serie Huawei Mate Xs: quello adottato da Honor è infatti un design outfold, finora adoperato esclusivamente dalla ex casa madre Huawei. Questo significa un display che si piega verso l'esterno, guidato da un meccanismo con cerniera in grado di resistere a 400.000 piegamenti. Tuttavia, a differenza di Huawei, Honor ha un target differente: quello della moda. Avreste mai immaginato che uno smartphone pieghevole potesse simulare una borsetta? Honor V Purse è spesso 4,33 mm da aperto e 8,6 mm da chiuso, meno persino dei 4,7/9,99 mm di Magic V2.

La compagnia parla di una “dichiarazione di moda phy-digital“, che mischia cioè il fisico col digitale: c'è un'apposita custodia con tracolla intercambiabile, mentre l'Always-On Display abbellisce lo schermo con stili estetici curati da personalità quali Bram Van Diepen, direttore del design dell’abbigliamento maschile di Burberry, Yuan Youmin, preside del China Academy of Art International College, e gli artisti contemporanei Yunuene Esparza e Xiao Hui. L'idea è quella di rendere lo smartphone un oggetto fashion da sfoggiare e abbinare al proprio outfit.

Con colorazioni Camellia Gold, Glacier Blue ed Elegant Black, dimensioni di 156,5 x 74,7/135,6 x 4,3/8,6 mm e un peso di 214 grammi, Honor V Purse è dotato di un singolo schermo pieghevole: da chiuso misura 6,45″ Full HD+ (2.348 x 1.088 pixel), da aperto tocca i 7,71″ (2.348 x 2.016 pixel) con densità di 401 PPI. È un pannello OLED 10-bit con refresh rate a 90 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità fino a 1.600 nits, mentre il lettore ID è posto lateralmente.

Specifiche tecniche

Dopo la presentazione a IFA, scopriamo che la scheda tecnica di Honor V Purse si fonda sullo Snapdragon 778G di Qualcomm, SoC mid-range utilizzato per la prima volta su uno smartphone pieghevole. È un microchip TSMC a 6 nm con CPU octa-core (4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 1,8 GHz A55), GPU Adreno 642L e tagli di memoria da 16 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB di ROM UFS 3.1 non espandibile.

Ad alimentarlo c'è una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida 35W e inversa a 5W, mentre la connettività comprende dual SIM 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e USB-C 2.0. Oltre agli speaker stereo, il reparto multimediale è composto da una doppia fotocamera da 50+12 MP f/1.9-2.2 con ultra-grandangolare a 120°, assieme a una selfie camera da 8 MP f/2.0.

Prezzo e disponibilità

Honor V Purse è disponibile esclusivamente in Cina al prezzo di 5.999 CNY (765€) per la variante da 16/256 GB, salendo a 6.599 CNY (845€) per quella da 16/512 GB.

