Roborock S8, S7 MAX Ultra e Dyad Pro in sconto: risparmia con Coupon e ricevi 138€ di omaggi!

Di recente Roborock ha lanciato sul mercato un trittico di nuovi prodotti dedicati alle pulizie smart: ovviamente si tratta di soluzioni premium, ma già in promozione. A proposito di occasioni per risparmiare, è arrivata una nuova iniziativa che permette di ottenere uno sconto top su Roborock S8, S7 MAX Ultra e Dyad Pro e di ricevere anche degli omaggi per un valore di 138€. Stai pensando di passare alle pulizie smart o di mandare in pensione il tuo vecchio robottino? Allora questo è il momento perfetto, ma affrettati perché gli sconti dureranno solo fino al 22 settembre.

Roborock S8, S7 MAX Ultra e Dyad Pro scendono di prezzo con Coupon, ma solo per pochi giorni

Crediti: Roborock

I protagonisti della nuova iniziativa di settembre targata Roborock sono i robot aspirapolvere S8 ed S7 MAX Ultra (rispettivamente senza e con dock di svuotamento) e la lavapavimenti Dyad Pro, uno dei prodotti più interessanti del brand (visto il suo rapporto qualità/prezzo).

Durante il periodo promozionale (ricordiamo, fino al 22 settembre) è possibile acquistare Roborock S8 a prezzo scontato: il dispositivo scende a 524€ con il coupon GKB23SS25 e ricevi la bellezza di 52 ricambi omaggio (12 spazzole laterali, 24 mop, 12 filtri e 4 spazzole principali). Il modello S8 è un robottino premium dotato di una potenza di aspirazione fino a 6.000 PA, una spazzola rotante antigroviglio ed un sistema di lavaggio da 3.000 vibrazioni al minuto, per una pulizia profonda dei pavimenti. Il dispositivo è dotato di un sistema di rilevamento degli ostacoli tramite luce strutturata 3D (offre una telecamera integrata ed un sistema ad infrarossi); inoltre il rilevamento dei tappeti permette di alzare il mop ed aumentare la potenza di aspirazione, il tutto automaticamente. Non mancano i controlli tramite app mentre l'autonomia si spinge fino ai 180 minuti con una singola carica. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto e gli altri presenti all'interno dell'articolo prova a disattivare AdBlock.

L'altro modello in promozione è Roborock S7 MAX Ultra, uno dei modelli più venduti del brand: con il codice GKB23SS25 il prezzo finale sarà di 924€ con 52 omaggi (12 spazzole laterali, 12 mop, 12 filtri, 12 sacchetti per lo sporco e 4 spazzole principali). In questo caso ci troviamo alle prese con un robot aspirapolvere e lavapavimenti con dock di svuotamento. Il dispositivo ha una potenza di 5.500 PA, un sistema di lavaggio con mop vibrante, tecnologia LiDAR per la navigazione e la mappatura degli ambienti. A questo giro il relax è totale: il robottino si svuota da solo grazie all'apposita base. Una volta posizionato il contenitore dello sporco viene pulito mentre la ricarica è in azione.

L'ultimo prodotto in sconto è Roborock Dyad Pro: il vacuum claner Wet & Dry scende a 324€ con il coupon GKB23SS25; inoltre sono presenti 10 accessori di ricambio in omaggio (2 spazzole lunghe, 4 spazzole corte e 4 filtri). Con questo prodotto cambiamo completamente genere: si tratta – infatti – di una lavapavimenti con una potenza di aspirazione di 17.000 PA, perfetta per rimuovere anche lo sporco più ostinato ed agire in modo efficiente in ogni occasione. Presente all'appello una base con sistema di autopulizia: lo sporco viene rimosso dalle spazzole ed grazie all'asciugatura con aria calda si evita la formazione di cattivi odori e la proliferazione dei germi.

Contenuto realizzato in collaborazione con Roborock.

