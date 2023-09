Roborock Q8 MAX/MAX+: i nuovi robot premium, tutta potenza ed efficienza!

Più potenti rispetto alla generazione precedente e ancora più efficienti: i nuovi robot aspirapolvere Roborock Q8 MAX e Q8 MAX+ debuttano su Amazon con un'offerta lancio davvero ghiotta. Si tratta di due soluzioni premium con una potenza maggiorata, una spazzola rinnovata ed un'efficacia nelle pulizie aumentata del 20% (specialmente alle prese con capelli, peli e l'igiene dei tappeti). Ecco tutte le novità dei nuovi robot del brand!

Roborock Q8 MAX Series è la nuova generazione di robot aspirapolvere premium: tutte le novità

Crediti: Roborock

Quali sono le differenze tra i nuovi modelli della serie Q8 MAX? Similmente alla precedente generazione abbiamo un unico elemento che distingue i vacuum cleaner. Design e specifiche sono identiche ma la versione MAX+ è accompagnata da una stazione di ricarica e di auto-pulizia: si tratta quindi di un modello “più premium”, con un'accessorio esclusivo che rende le pulizie ancora più comode. Per quanto riguarda le varie caratteristiche, la serie Roborock Q8 MAX alza il tiro rispetto al predecessore con una potenza di aspirazione maggiorata (5.500 PA contro 4.200 PA); il tutto è accompagnato da un sensore laser ad alta precisione per la mappatura degli ambienti. È presente anche la funzione di lavapavimenti, con 30 livelli di efficienza (con regolazione automatica del flusso dell'acqua in base al grado di sporco).

Crediti: Roborock

L'elevata potenza di aspirazione consente di rimuovere efficacemente polvere, peli di animali e capelli; inoltre è presente il rilevamento automatico dei tappeti (che solleva il mop e aumenta al massimo la potenza, per una pulizia profonda). Entrambi i robot sono dotati di spazzola DuoRoller, ossia con doppio rullo: questo permette di raccogliere peli e animali in un lampo, evitando grovigli. Come evidenziato poco sopra, la funzione lavapavimenti permette di regolare il flusso dell'acquai tramite 30 livelli: ciò permette di lavare in modo più accurato, evitando la formazione di macchie d'acqua (succede quando ne viene utilizzata troppa).

Crediti: Roborock

Roborock Q8 MAX Series fa affidamento sulla tecnologia PreciSense LiDAR: questa esegue una scansione a 360° durante la pulizia, mappando gli ambienti e creando un percorso efficiente. Inoltre la tecnologia Reactive Obstacle Avoidance rileva gli ostacoli tramite luce strutturata in tempo reale. Il modello Q8 MAX+ è dotato di una stazione di ricarica con funzione di pulizia del robottino. La base presenta una contenitore interno (antibatterico e ad alta tenuta) per la raccolta dello sporco: la stazione svuota il dispositivo e lo ricarica, per la massima comodità dell'utente finale. Entrambi i robot sono dotati di funzioni smart e possono interfacciarsi con lo smartphone tramite app. È possibile impostare delle zone vietate, selezionare la modalità di pulizia e quant'altro. Completano il quadro una batteria da 5.200 mAh (fino a 4 ore di autonomia) e il supporto ad Alexa, Siri e Google Assistant per i controlli vocali.

Crediti: Roborock

I robot aspirapolvere Roborock Q8 MAX e MAX+ sono già disponibili all'acquisto su Amazon al prezzo di 499€ e di 699€, ovviamente con tutti i vantaggi della spedizione Prime. Inoltre i due robottini sono in offerta lancio: utilizzando il Coupon presente nella pagina prodotto è possibile ottenere uno sconto. Il prezzo finale (al checkout) sarà di 389€ per il modello MAX e 479€ per quello MAX+: ben 110€ e 220€ di sconto! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

