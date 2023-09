Apple Watch Series 9 e Ultra 2 approdano su Amazon: disponibili da oggi in pre-ordine

Dopo la presentazione ufficiale degli Apple Watch di nuova generazione, si sono aperti ufficialmente i preordini e da oggi è possibile acquistare i nuovi Apple Watch Series 9 ed Apple Watch Ultra 2 anche su Amazon Italia. Grazie al prezzo minimo garantito, il vostro pre-ordine sarà bloccato al prezzo più basso e potrete ricevere il dispositivo direttamente il giorno di lancio.

Gli Apple Watch di nuova generazione subito disponibili su Amazon Italia

Apple Watch Series 9, con la sua rivoluzionaria gesture per il controllo dello smartwatch, parte da 459€ per la versione da 41 millimetri con sola connessione GPS. Il prezzo sale fino a 609€ nel caso in cui si desiderasse la versione da 45 millimetri con GPS e rete cellulare.

Apple Watch Ultra 2, d'altro canto, è disponibile in tre diversi formati di cinturino (small, medium e large) al prezzo di 909€ per la versione da 49 millimetri con GPS e rete cellulare. In entrambi casi, se il vostro account è abilitato, Amazon propone il pagamento in cinque rate mensili con spedizione gratuita per i membri Prime.

