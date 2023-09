Google Emoji Kitchen arriva su web e mobile: create la vostra emoji personalizzata!

Google ha lanciato in queste ore sul web una funzione introdotta circa due anni fa su Gboard per Android che sicuramente farà la felicità di tutti gli appassionati di emoji, emoticon e faccine da inviare in chat agli amici. Grazie al nuovo Emoji Kitchen, infatti, è possibile combinare due emoji esistenti per crearne una terza totalmente inedita e personalizzata: scoprite subito come fare!

Cercate nuove emoji? Create le vostre con Emoji Kitchen di Google

Crediti: Google

Cercando su Google “Emoji Kitchen” si aprirà un nuovo snippet che vi permetterà di utilizzare immediatamente questo divertente strumento. Emoji Kitchen può essere utilizzato liberamente sul web tramite desktop e mobile, quindi anche su Android ed iOS, e permette di scegliere due emoji da combinare per creare delle simpatiche alternative.

Il servizio permette di scegliere le vostre emoji preferite, oppure di cliccare sul dado per randomizzare la creazione. Il risultato sarà una nuova emoji inedita da salvare in PNG, ovvero senza il colore di sfondo e quindi perfetto per essere utilizzata come emoji e sticker sulle più popolari app di messaggistica istantanea.

Per iniziare ad utilizzare immediatamente questo strumento potete cercare “Emoji Kitchen” su Google oppure cliccare sul link della ricerca. Mandateci nei commenti le vostre creazioni più divertenti!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le