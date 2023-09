Apple Watch Serie 9 e Ultra 2 ufficiali: più potenti ed ecosostenibili

Oltre ai nuovi iPhone 15, durante il keynote di Cupertino sono stati annunciati ufficialmente Apple Watch Serie 9 e Watch Ultra 2, i nuovi modelli di smartwatch della mela. Esteticamente sembrano uguali ai modelli di scorsa generazione, perché le novità sono tutte nascoste al loro interno, a partire dal nuovo System-on-a-Chip proprietario.

Apple Watch, arriva la nuova Serie 9 e Watch Ultra 2: tutte le novità per il mondo smartwatch

Apple Watch Serie 9

Apple Watch Serie 9 si basa sul nuovo chip Apple S9, un microchip che contiene ben 5,6 miliardi di transistor, il 60% in più rispetto ad Apple S8, e una GPU più performante del 30% e un'autonomia di circa 18 ore. Oltre a dare un boost alle prestazioni, il SoC ha anche un Neural Engine a 4 core che raddoppia la velocità delle funzioni di machine learning. Inoltre, l'introduzione del nuovo chip U2 consente di usare la tecnologia UWB per trovare l'iPhone anche da smartwatch (a patto che siano compatibili).

Ci sono novità anche per Siri: adesso l'assistente vocale viene elaborato direttamente sullo smartwatch, più rapido e sicuro rispetto che sul cloud. Grazie al chip S9, la dettatura vocale migliora fino al 20%, oltre a potergli chiedere informazioni sul proprio stato di salute. A migliorare è anche il display, più leggibile sotto alla luce del sole grazie a un pannello che arriva fino a 2.000 nits (il doppio rispetto alla Serie 8) e che può anche scendere fino a 1 nits per non disturbare al cinema o affaticare gli occhi a letto.

Ispirandosi ad Apple Vision Pro, Apple Watch Serie 9 introduce una nuova gesture: come sul visore XR, è possibile fare un doppio tap con pollice e indice, utile per compiere azioni quando si hanno le mani occupate. Per abbassare consumi e inquinamento, Apple Watch Serie 9 è realizzato con materiali interamente riciclati: alluminio, oro, rame e cobalto. Apple dà anche l'addio alla pelle, introducendo al loro posto i nuovi cinturini FineWoven.

Apple Watch Series 9 sarà disponibile in alluminio nei colori Starlight, Silver, Midnight, Pink e Product Red, oppure in acciaio inox in quelli Gold, Silver e Graphite.

Apple Watch Ultra 2

All'evento c'è anche Apple Watch Ultra 2, con un display più luminoso che mai con un picco di ben 3.000 nits, un parametro che lo renderà ancora più leggibile all'aperto. La scocca rimane la stessa, quindi con tasto Action dai comandi personalizzabili e resistenza per immersioni fino a 40 metri di profondità. A cambiare è la dotazione hardware: come la Serie 9, anche qua troviamo chip Apple S9, UWB, Siri in locale, il nuovo double tap e la maggiore ecosostenibilità, oltre a specifiche come GPS a doppia frequenza e autonomia fino a 36 ore.

Prezzo e disponibilità

I nuovi smartwatch Apple sono disponibili ai seguenti prezzi:

Apple Watch Serie 9 41 mm GPS Alluminio – 459€ 41 mm GPS Acciaio inox – 509€ 41 mm GPS+Cellular Alluminio – 579€ 41 mm GPS+Cellular Acciaio inox – 629€ 45 mm GPS Alluminio – 489€ 45 mm GPS Acciaio inox – 539€ 45 mm GPS+Cellular Alluminio – 609€ 45 mm GPS+Cellular Acciaio inox – 659€

Apple Watch Ultra 2 49mm GPS+Cellular Titanio – 909€



grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le