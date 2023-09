OnePlus 11 si aggiorna alla OxygenOS 14 Open Beta 1

La data di lancio ufficiale del major update OnePlus si avvicina: per questo, è ufficialmente partito il programma OxygenOS 14 Open Beta, a partire da OnePlus 11. L'azienda vuole proseguire il percorso intrapreso con il programma Android 14 Developer Program e portarlo agli utenti sotto forma di UI proprietaria; così facendo, possono essere eseguiti gli ultimi ritocchi e allo stesso tempo dare modo ai più smanettoni di avere un'anteprima della nuova release software.

OnePlus 11 dà via al programma di testing della OxygenOS 14 Open Beta

Ecco il changelog completo della OxygenOS 14 Open Beta 1:

Sicurezza e privacy Migliora la gestione delle autorizzazioni relative a foto e video per un accesso più sicuro da parte delle app.

Ottimizzazioni delle prestazioni Migliora la stabilità del sistema, la velocità di avvio delle app e la fluidità delle animazioni.

Design Acquamorfico Aggiorna il design acquamorfico con uno stile di colore naturale, delicato e più chiaro per un'esperienza cromatica più confortevole. Aggiunge suonerie a tema acquamorfico e rinnova i suoni di notifica del sistema.

Assistenza Utente Aggiunge l'Always-On Display per il monitoraggio delle emissioni di carbonio evitate camminando invece che guidando.



Trattandosi di un aggiornamento ancora fermo in fase di beta testing, porta con sé tutta una serie di bug e problemi, qui di seguito elencati:

L'icona dell'Aereo viene visualizzata nella barra di stato dopo aver disattivato la modalità aereo.

L'attivazione della modalità Aereo nel Centro di Controllo non funziona.

Problema di tipo flashback quando si inseriscono le note dentro Shelf.

Problema di schermata nera quando si apre la pagina del monitoraggio dei passi tramite il widget della salute in Shelf.

La funzione di accelerazione di rete a doppio canale non può essere attivata automaticamente.

Facendo scorrere il dito sull'icona non è possibile avviare l'app utilizzando Avvio Rapido.

Lo schermo lampeggia durante l'animazione di avvio dell'applicazione.

Il gesto di scorrimento verso l'alto probabilmente non funziona.

Brutte notizie per gli utenti europei, però: il programma Open Beta per OnePlus 11 è disponibile solo in USA e India, pertanto bisognerà attendere prima del rilascio in Europa. Nonostante OnePlus abbia annunciato la data della OxygenOS 14 Global, però, ricordiamo che si vocifera che Android 14 sarà rilasciato più tardi del previsto.

