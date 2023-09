iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e Pro Max ufficiali: tutte le novità del poker Apple

Il grande giorno è arrivato: oltre ai nuovi Apple Watch, il keynote di fine estate targato Apple ci ha portato una nuova sequela di melafonini: la serie 15, composta da iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Niente iPhone Ultra, checché ne dicessero i leak, bensì ci ritroviamo dinnanzi al solito quartetto di smartphone; ma questo non significa che non ci siano novità, anzi.

Apple presenta la nuova serie iPhone 15: cosa cambia rispetto alla serie 14

Design e display

Diamo addio alla porta Lightning: dopo dieci anni, Apple si è conformata alle leggi europee che ne proibiscono l'utilizzo, introducendo la tanto richiesta porta USB-C sui suoi telefoni (così come sulle EarPods). I motivi per cui Cupertino ha utilizzato così a lungo il connettore Lightning li abbiamo già discussi, ma adesso l'adozione dello standard USB-C rende iPhone sia compatibile con tutti gli accessori USB-C disponibili sul mercato.

Dopo la porta Lightning, diamo l'addio anche al notch: al suo posto troviamo l'Isola Dinamica, adesso non più esclusiva dei modelli Pro ma presente anche su iPhone 15 e 15 Plus.

Per i modelli più avanzati, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, c'è un'altra modifica strutturale importante. Mi riferisco al tasto Azione, che prende il posto dell'iconico slider del volume: come su Apple Watch Ultra, questo pulsante con feedback aptico permette di gestire i profili audio (basta tenerlo premuto per attivare o disattivare l'audio delle notifiche) così come comandi personalizzabili per torcia, fotocamera, registratore vocale e scorciatoie varie.

Cambiano anche i materiali, con Pro e Pro Max che adesso hanno una scocca in lega di titanio, più resistente rispetto ad acciaio e alluminio ma anche più leggero. iPhone 15 Pro misura 146,6 x 70,6 x 8,25 mm per 188 grammi, mentre il Pro Max 159,9 x 76,7 x 8,25 mm per 221 grammi: leggermente più stretti e corti rispetto a prima, con cornici più sottili grazie alla tecnologia LIPO (Low-Injection Pressure Over-molding). Inoltre, hanno una finitura spazzolata che riduce il trattenimento delle impronte e bordi meno spigolosi per una maggiore piacevolezza al tatto.

Le colorazioni sono Blu, Rosa, Giallo, Verde e Nero per 15 e 15 Plus, mentre per Pro e Pro Max ci sono quelle Titanio Naturale, Titanio Blu, Titanio Bianco e Titanio Nero. Rimane la certificazione IP68 contro liquidi e polvere così come la protezione Ceramic Shield per pannelli Super Retina XDR OLED da 6,1″ su iPhone 15 e 15 Pro e da 6,7″ su iPhone 15 Plus e Pro Max. I modelli base e Plus hanno una rinnovata luminosità fino a 2.000 nits, mentre i modelli Pro e Pro Max usano la tecnologia LTPO anziché LTPS per variare fra 1 e 120 Hz e risparmiare energia.

Come per gli smartwatch, anche i nuovi iPhone sono più ecosostenibili: scocche in alluminio riciclato al 75%, cobalto e rame riciclati al 100%. Ci sono anche cambiamenti alla struttura interna dei melafonini che li rende più facili da riparare.

Specifiche tecniche

Apple prosegue nuovamente la sua strategia dei System-on-a-Chip: questo significa che iPhone 15 e 15 Plus si basano su Apple A16 Bionic, lo stesso SoC a 4 nm dei modelli Pro di scorsa generazione. La novità la troviamo dentro iPhone 15 Pro e Pro Max, i primi smartphone ad aver un SoC a 3 nm, cioè Apple A17 Pro a 19 miliardi di transistor. Migliorano prestazioni ed efficienza per CPU, GPU ed NPU, ci sono parti del microchip dedicate all'elaborazione video e all'Always-On Display e c'è anche il supporto hardware al ray tracing.

Nonostante tutti i modelli siano dotati di porta USB-C, i modelli Pro e Pro Max vantano lo standard USB 3 per una più rapida velocità di trasferimento dei file fino a 10 Gbps (il doppio rispetto alla USB-C 2.0).

Per la prima volta dal 2019, quando il primo venne introdotto su iPhone 11 Pro, si aggiorna anche il chip UWB U2, utile per avere un migliore tracciamento della posizione in termini di distanza e precisione. C'è anche una gradita novità per le telefonate: l'opzione Voice Isolation usa il machine learning per cancellare il rumore di fondo.

Dopo la modalità Emergenza via satellite arriva Roadside Assistance per ricevere assistenza satellitare in caso di problemi col proprio veicolo, anche se per ora disponibile solo negli USA.

Fotocamera

Parliamo di fotocamere, partendo col dire che adesso anche iPhone 15 e 15 Plus abbandonano il sensore da 12 MP in favore di un 48 MP f/1.6 con Sensor-shift OIS, beneficiando della tecnologia Pixel Binning 4-in-1 per restituire foto migliori con poca luce con pixel a 2,0 µm; non cambia l'ultra-grandangolare, nuovamente da 12 MP f/2.4. L'introduzione dei 48 MP permette di simulare uno zoom 2x “ottico” anche su 15 e 15 Plus, il ché va a vantaggio sia dei video (con la modalità Cinematic) che delle foto: ogni volta che viene rilevata una persona o un animale, vengono automaticamente raccolti i dati di profondità, il ché significa poter scattare una foto in modalità Ritratto senza dover necessariamente switchare alla relativa modalità.

Per quanto riguarda 15 Pro e Pro Max, hanno un sensore principale migliorato da 48 MP f/1.78 con lenti meno soggette ai riflessi, con migliorie per Smart HDR, modalità Notturna e supporto HEIF. C'è anche un rinnovato ultra-grandangolare da 12 MP f/2.2, anch'esso con lenti anti-riflesso e capacità di scatto in modalità macro. La vera novità riguarda il teleobiettivo, da 12 MP f/2.8 ma con una differenza: Pro Max ha una lente periscopiale con uno zoom ottico 5x (120 mm), più avanzato rispetto allo zoom 3x del modello Pro, coadiuvato da stabilizzazione Sensor-shift OIS su 3 assi e 10.000 micro-regolazioni per secondo.

La presenza della porta USB-C 3.0 introduce la possibilità di scattare foto Pro RAW a 48 MP e trasferirle istantaneamente al PC tramite CaptureOne, e c'è anche il supporto video 4K 60 fps ProRes con supporto cromatico ACES. C'è persino spazio per una funzione in sinergia con Apple Vision Pro: la nuova registrazione Spatial Video, in cui i due sensori principale e ultra-grandangolare vengono usati per filmare video 3D da guardare sul visore.

Prezzo e disponibilità

Ecco i prezzi dei nuovi smartphone Apple:

iPhone 15 128 GB – 979€ 256 GB – 1.109€ 512 GB – 1.359€

iPhone 15 Plus 128 GB – 1.129€ 256 GB – 1.259€ 512 GB – 1.509€

iPhone 15 Pro 128 GB – 1.239€ 256 GB – 1.369€ 512 GB – 1.619€ 1 TB – 1.869€

iPhone 15 Pro Max 256 GB – 1.489€ 512 GB – 1.739€ 1 TB – 1.989€



