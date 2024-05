Recensione Tineco Switch S7: la lavapavimenti “trasformista” che diventa una VERA scopa elettrica

Se siete tra quelle persone che si chiedono se sia meglio una scopa elettrica o una lavapavimenti, è giunto il momento di porre rimedio al vostro dubbio amletico. E a farlo, come al solito, ci pensa Tineco con il suo Switch S7. Come? Con un prodotto presentato all’ultimo CES di Las Vegas che metterà d’accordo gli eterni indecisi, che potrebbe essere considerato come un vero e proprio all-in-one e che darà proprio risposta a questa importantissima domanda.

E già, perché acquistando la Tineco FLOOR ONE Switch S7 ci si porterà a casa un doppio prodotto, ossia una lavapavimenti molto simile per caratteristiche all’ottima FLOOR ONE S7 Pro ed una scopa elettrica piena zeppa di accessori, compresa una spazzola motorizzata ZeroTangle, una mini-spazzola motorizzata e tutte le bocchette per aspirare polvere.

Ed il suo funzionamento si basa su un concetto è molto semplice: condividendo il pacco batterie, che include il motore d’aspirazione, tra una “struttura” e l’altra, si potrà decidere se utilizzare la Tineco FLOOR ONE Switch S7 con l’acqua, oppure a secco.

Recensione Tineco Switch S7: meglio una lavapavimenti o una scopa elettrica?

Videorecensione Tineco Switch S7

Unboxing e contenuto della confezione

Così come tutti i prodotti dell’azienda, anche il Tineco FLOOR ONE Switch S7 viene venduto con una confezione ricca di accessori, ben curata esteticamente e quasi compatta. Al suo interno troviamo:

Tineco Floor Switch S7;

Spazzola sostitutiva

Soluzione deodorante e detergente;

Filtro HEPA aggiuntivo;

Strumento di pulizia 3 in 1;

Base di ricarica e lavaggio;

Supporto HEPA da attaccare alla base;

Porta accessori da attaccare alla base;

Alimentatore;

Base per accessori aspirapolvere;

Spazzola motorizzata ZeroTangle;

Mini-spazzola motorizzata;

Tubo esteso per aspirapolvere;

Ugelli per aspirapolvere;

Manuale delle istruzioni.

Design e materiali

Da un punto di vista stilistico, la Tineco FLOOR ONE Switch S7 non si allontana molto da una lavasciuga tradizionale, nonostante la tecnologia ad acqua che richiede generalmente corpi piuttosto ingombranti, in realtà è un prodotto leggermente più compatto e leggero. È anche un po’ meno pesante di una lavasciuga tradizionale ma, nonostante queste differenze, e la struttura è tutto sommato simile, eccezion fatta per il sistema di “trasformazione” che gli permette di diventare un aspirabriciole senza fili. La cosa bella però, è che nonostante sia un prodotto più compatto della “norma”, questa riduzione delle dimensioni non ha comportato una diminuzione in capienza dei contenitori per l’acqua pulita e l’acqua sporca: il primo è da 850 ml, mentre il secondo è da 720 ml. Davvero niente male.

Il cuore della Tineco FLOOR ONE Switch S7 è il meccanismo di smontaggio del motore d’aspirazione (che include anche il pacco batteria): una volta disancorato dalla struttura principale, può essere collegato ad un ulteriore contenitore per lo sporco ed utilizzato come aspirabriciole portatile al quale è possibile collegare due estensioni tipiche di questi prodotti.

Una volta effettuata questa operazione, il dispositivo diventerà a tutti gli effetti un vero e proprio aspirapolvere ciclonico di tipo tradizionale, senza dover rinunciare a nulla: abbiamo già visto soluzioni simili in passato che, spesso, si potevano trasformare solo in aspirabriciole. Una limitazione che con la Tineco FLOOR ONE Switch S7 non c’è assolutamente.

Anzi, a dirla tutta, una volta “trasformata” la Tineco FLOOR ONE Switch S7 in una scopa elettrica, si avranno a disposizione praticamente tutti gli accessori e le modalità di utilizzo disponibili per un prodotto di questa categoria, compresa una spazzola motorizzata ZeroTangle, le bocchette per spolverare, un un tubo a prolunga di tipo tradizionale e una mini-spazzola motorizzata con funzione battitappeto.

In sostanza, nonostante si tratti di un all-in-one (categoria di prodotti che, in genere, portano sempre con sé alcune “rinunce”) i compromessi di questa Tineco FLOOR ONE Switch S7 sono quasi inesistenti. L’unica sua “limitazione” reale sta nel fatto che – per forza di cose – si deve utilizzare solo uno dei due dispositivi alla volta.

Nella parte superiore del pacco motore e batteria è stato integrato un buon display con il quale si potrà tenere sotto controllo qualsiasi informazione riguardo l’aspirapolvere e/o la lavapavimenti, mentre quando si utilizza la Tineco FLOOR ONE Switch S7 in modalità lavasciuga, si potrà contare su un’ottima spazzola motorizzata in cui i bordi sono ridotti al minimo (per ottimizzare la pulizia lungo i battiscopa o le superfici dei mobili) e che può contare sulla tecnologia MHCBS che si basa su un sistema a spazzola raschiante con risciacquo continuo e che, in pratica, ottimizza la pulizia.

La spazzola motorizzata inoltre, integra anche il sistema SmoothPower, la soluzione pensata da Tineco che sfrutta le due ruote laterali: in soldoni, grazie a dei motori integrati queste due ruote si muoveranno seguendo la direzione del lavaggio, rendendo il dispositivo più maneggevole e meno pesante.

Aspirazione e lavaggio

Utilizzare il Tineco FLOOR ONE Switch S7 è semplicissimo, sia che lo si utilizzi come tradizionale lavasciuga che lo si utilizzi come aspirapolvere. Nella prima configurazione, basterà riempire il contenitore dell’acqua pulita, che può essere arricchito anche dal detergente profumato incluso nella confezione, impugnarlo e premere il tasto di avvio.

E la stessa semplicità si avrà qualora lo si volesse utilizzare come aspirapolvere: basterà estrarre il motore, collegarlo agli accessori e premere il tasto di avvio. Indipendentemente dalla modalità di utilizzo però, il mio consiglio è sempre quello di utilizzare la Tineco FLOOR ONE Switch S7 nella modalità automatica: in questo modo, il dispositivo gestirà in maniera del tutto autonoma la potenza d’aspirazione (e la quantità di acqua utilizzata) in base allo sporco rilevato sul pavimento grazie al sensore iLoop, ottimizzando la durata della batteria.

Ora, nell’uso di tutti i giorni devo dire che mi sono trovato egregiamente, soprattutto per un motivo ben preciso: nonostante si tratti sostanzialmente di un dispositivo 5-in-1, quando lo si utilizza in una delle tante modalità non si devono accettare “compromessi” e tutto funziona come se si stesse utilizzando un prodotto “singolo”.

Ed è così anche per il lavaggio dei pavimenti, modalità in cui Tineco FLOOR ONE Switch S7 si comporta nello stesso modo egregio al quale l’azienda ci ha abituato con gli altri suoi prodotti. E la stessa qualità la si trova senza dubbio anche nella modalità aspirapolvere, anche se in questo caso un appunto è doveroso: nonostante il dispositivo garantisca una buona potenza di aspirazione, nella modalità aspirapolvere è un filino sotto le prestazioni che si avrebbero con un aspirapolvere ciclonico di tipo tradizionale. Ma, secondo me, si tratta di una differenza davvero minima, che non tende a influenzare negativamente l’esperienza utente.

Il contenitore dello sporco dell’aspirapolvere va svuotato a mano, utilizzando il tipico meccanismo di apertura del brand, mentre quando si utilizza la Tineco FLOOR ONE Switch S7 in modalità lavasciuga, una volta posizionata sulla base di ricarica si potrà dare il via all’autopulizia del rullo e del circuito di aspirazione, e anche qui i compromessi sono pari a zero: il sistema non solo pulirà il rullo facendolo ruotare in entrambe le direzioni, ma lo asciugherà con l’aria calda a 70 gradi ed effettuerà l’elettrolisi dell’acqua, in modo da ridurre al minimo i batteri e – di conseguenza – eventuali cattivi odori.

Ed è un sistema che funziona piuttosto bene, ma il mio consiglio è sempre quello di lavare bene il contenitore dell’acqua sporca perché, nonostante tutte queste fasi di pulizia, se non lo si utilizzerà per un po’ di tempo i cattivi odori si formeranno comunque, anche se in maniera meno incisiva.

Autonomia della batteria

Buona l’autonomia della batteria che però, è diversa in base alla modalità in cui si utilizza il prodotto. Se si utilizza la Tineco FLOOR ONE Switch S7 in modalità aspirapolvere, nei miei test (in modalità automatica) sono riuscito ad utilizzare la scopa elettrica per circa 60 minuti senza interruzioni. Tempo che si riduce a circa 35/40 minuti se la si utilizza in modalità lavasciuga.

Ottime performance per una batteria da 3900 mAh, possibili grazie ad una novità introdotta dal brand che vede l’utilizzo di nuove celle a sacchetto, in grado di aumentare tangibilmente l’autonomia dei suoi prodotti.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita della Tineco FLOOR ONE Switch S7 è di 899 euro su Amazon. Una cifra di certo non proprio economica, che però vi invito a valutare guardandola con una prospettiva in particolare: ufficialmente, la Tineco S7 Pro ha un prezzo di 799 euro su Amazon (escludendo eventuali sconti), ed andare a spendere 100 euro in più per un prodotto che in pratica porta con sé (quasi) tutte le caratteristiche della lavasciuga top di gamma del brand e che, allo stesso tempo, si trasforma in una scopa elettrica wireless di tipo tradizionale, potrebbe comunque essere un buon affare.

Anche perché stiamo parlando di un all-in-one che davvero ha pochissimi compromessi: la potenza d’aspirazione è buona, la capienza dei serbatoi non è limitata, si auto-pulisce con l’elettrolisi e l’aria calda e dispone del sensore iLoop che ottimizza anche i consumi della batteria.

Le sue limitazioni? Lo spazio di cui si dovrà disporre per poter posizionare a terra due basi di ricarica, ed il fatto di poter utilizzare un solo dispositivo alla volta: dato che il motore ed il pacco batteria sono condivisi, qualora due persone volessero utilizzare (magari in una casa a due piani) entrambi i dispositivi, non potrebbero farlo.



