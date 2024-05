Questo proiettore smart con Android TV è compatto e costa solo 69€ (su Amazon)

Il proiettore smart HIPPUS Mini Smart Beamer è il dispositivo perfetto per chi cerca una soluzione compatta, versatile e completa ad un prezzo accessibile; inoltre parliamo di un modello in offerta lampo su Amazon, con tanto di spedizione Prime (per la massima sicurezza e la massima celerità). Per le tue serate cinema, ovunque!

HIPPUS Mini Smart Beamer è il proiettore smart e compatto ad un prezzo super conveniente

Dotato di dimensioni contenute, con un design minimale e facile da portare con te: questo è HIPPUS Mini Smart Beamer, un proiettore smart parecchio interessante, in promo su Amazon a soli 69,9€ (ovviamente con spedizione Prime). Il dispositivo offre una luminosità di 200 ANSI Lumen ed una risoluzione nativa in Full HD (ma supporta la decodifica in 4K); è in grado di proiettare uno schermo fino a 130″ e grazie al suo corpo inclinabile di 180° può essere sfruttato anche a letto, posizionandolo verso il soffitto. Le immagini risulteranno sempre perfette su qualsiasi superficie, grazie alla correzione trapezoidale automatica.

Tra le altre caratteristiche troviamo Android TV 11, con la possibilità di accedere ad un pletora di applicazioni; tra queste troviamo Netflix, YouTube, Disney+ e tutte le principali piattaforme di streaming video. Per la connettività sono presenti sia il WiFi Dual Band che il Bluetooth 5.0, con la possibilità di collegare smartphone (Android e iOS) e PC, anche tramite cavo. Per la massima completezza abbiamo anche degli altoparlanti stereo integrati. Insomma, tirando le somme HIPPUS Mini Smart Beamer si presenta come una valida scelta, specialmente in relazione al prezzo (69,9€) e alla disponibilità con Amazon Prime!

