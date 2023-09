Furbulous è la lettiera smart per far felice il tuo micio, subito in offerta lancio

Su Geekmall ha fatto capolino una novità davvero niente male, dedicata ai gattari più incalliti. Spesso quando si ha un micio in casa, specialmente in appartamento, ci possono essere dei fastidi con la lettiera: cattivi odori, sassolini sparsi tutt'intorno (si sa, ai mici piace scavare). Per ovviamente a questi problemi ecco la lettiera automatica per gatti Furbulous, una soluzione smart che ci controlla tramite smartphone, autopulente, ricca di funzioni utili ed accogliente per il nostro amico a quattro zampe!

La lettiera automatica per gatti Furbulous debutta su Geekmall in offerta lampo e con codice sconto: un debutto coi fiocchi!

Crediti: Furbulous

Con la nuova lettiera smart per gatti Furbulous potete finalmente dire addio alla paletta: il dispositivo ha la forma di una cuccia ed è dotata della funzione di autopulizia. Ciò vuol dire che sarà il dispositivo stesso ad occuparsi dello svuotamento: la sabbia e i residui vengono sigillati automaticamente in un sacchetto (fino a 6 litri), che viene poi sostituito da quello di ricambio. Voi non dovete far altro che rimuovere quello pieno et voilà, il gioco è fatto.

La lettiera offre un grado di protezione elevato grazie alla sua struttura: è presente un sensore di prossimità che ne interrompe il funzionamento non appena il gatto si avvicina mentre all'interno vi è un sistema ad infrarossi che rilevano i movimenti del micio. A ciò si aggiunte una struttura interna sicura ed un rilevatore aggiuntivo per il peso.

Il funzionamento della lettiera avviene in modo silenzioso, per non disturbare né il sonno del micio né quello dei suoi compagni umani. Trattandosi di un prodotto smart non mancano i controlli tramite telefono, grazie all'app dedicata. Inoltre l'applicazione raccoglie i dati sul vostro amico peloso indicando il numero di utilizzi della lettiera, le variazioni del peso ed altri dettagli.

Crediti: Furbulous

La nuova lettiera automatica smart per gatti Furbulous debutta su Geekmall ed è subito in offerta ad un prezzo super: grazie al codice sconto dedicato scende a 499€ con spedizione gratis dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le