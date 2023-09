I migliori caricatori e stand MagSafe per la modalità StandBy di iOS 17

Una delle grandi novità di iOS 17 è l'introduzione su iPhone della modalità StandBy: una particolare modalità d'uso che rende utile lo smartphone anche quando è blocca ed in carica. Grazie ad una visualizzazione dei widget in orizzontale, infatti, questa funzione permette di ottenere informazioni dettagliate anche quando non stiamo direttamente utilizzando l'iPhone.

Sfrutta subito la nuova modalità StandBy di iOS 17 su iPhone con questi caricatori MagSafe

Crediti: Apple

La nuova modalità StandBy di iOS 17 può essere sfruttata quando lo smartphone è in carica: funziona anche con il cavo, la modalità perfetta per sfruttare questa nuova funzionalità di iPhone è utilizzare un caricatore MagSafe per posizionare rapidamente il dispositivo in orizzontale e godere immediatamente della visualizzazione delle informazioni a schermo intero. Per esempio, posizionando il vostro nuovo stand sul comodino, potreste trasformare l'iPhone in uno smart display che mostra orario, sveglie e le vostre fotografie preferite.

Abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori offerte attualmente disponibili su Amazon Italia, includendo i semplici stand a cui va collegato il caricatore MagSafe, gli stand che già includono l'alimentatore e sono subito pronti da utilizzare, insieme ai caricatori all-in-one che permettono di caricare insieme sia l'iPhone che l'Apple Watch e le AirPods.

N.B. – Se non visualizzate correttamente i box presenti all'interno della nostra guida, provate a disattivare AdBlock.

