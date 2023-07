iOS 17: tutte le novità e le nuove funzioni

Tra pochi mesi iOS 17 arriverà ufficialmente sugli iPhone compatibili, ma quali sono le novità che apporterà questo aggiornamento al famoso sistema operativo mobile? Apple ha lavorato per implementare su iOS una serie di funzioni che in passato sono state molto richieste dagli utenti, includendo anche diverse novità come la modalità StandBy e la possibilità di creare e condividere delle moderne schede contatto.

Tutte le novità di iOS 17

Grazie ad iOS 17, iPhone si arricchisce di tante nuove funzioni che trasformano il modo in cui gli utenti sfruttano lo smartphone ogni giorno e come esprimono la loro personalità con le chiamate e i messaggi. Una delle app con i maggior numero di novità, infatti, è proprio Telefono che guadagna anche una nuova funzione per la personalizzazione della propria scheda contatto.

Poster di contatto, infatti, permette agli utenti di sfruttare una foto o una memoji per creare un post con scritte e colori di sfondo. Questa grafica personalizzata, poi, potrà essere condivisa con gli amici grazie alla nuova funzione NameDrop, che permette di scambiare i poster semplicemente avvicinando due iPhone tra di loro.

Crediti: Apple

Nell'app Messaggi, invece, arriva la nuova funzione “Tutto bene” che consente di inviare automaticamente un messaggio una volta arrivati in un determinato luogo. Un questo modo si potranno rassicurare amici e parenti una volta arrivati a destinazione, per non farli stare troppo in pensiero. Il menu degli allegati, invece, guadagna un design tutto nuovo dal quale sarà più semplice scegliere cosa inviare agli amici.

Nelle conversazioni, inoltre, è possibile guardare la posizione condivisa dagli amici senza dover abbandonare l'app Messaggi per aprire quella delle Mappe. Novità anche per chi non è un grande amante dei messaggi vocali: quest'ultimi, infatti, grazie alla nuova versione di iOS verranno trascritti automaticamente, permettendovi di rispondere anche senza averli ascoltati.

Crediti: Apple

Gli amanti degli adesivi, invece, saranno felici di sapere che adesso è possibile utilizzare le Foto Live per creare dei simpatici sticker animati da condividere con gli amici, che potranno essere selezionati tramite la nuova schermata che raccoglie tutti gli adesivi installati su iPhone. Gli adesivi, inoltre, potranno essere utilizzati in tutte le app e non solo in Messaggi.

Facetime guadagna una nuova funzione che permette di registrare un messaggio vocale o video in caso di mancare risposta alla chiamata. Con questa nuova modalità è possibile inviare un saluto oppure condividere all'istante un momento speciale senza dover attendere che il nostro interlocutore risponda alla chiamata Facetime, il tutto con nuovi effetti 3D in realtà aumentata per vivacizzare la conversazione.

Crediti: Apple

Una delle nuove funzionalità più apprezzate è sicuramente l'inedita modalità StandBy con cui l'iPhone guadagnerà nuove funzioni anche quando è bloccato e in carica. Questa particolare funzione consente di personalizzare la schermata di blocco in modo da visualizzare quanto più informazioni utili possibili: sarà possibile impostare un orologio, un calendario, un display per la musica, oppure trasformare lo smartphone in una cornice digitale. La modalità StandBy mostrerà anche le informazioni in arrivo dalle app con le Attività in tempo reale, sarà quindi possibile monitorare l'arrivo del nostro ordine di Glovo anche con il telefono bloccato.

Con iOS 17, inoltre, i widget diventano interattivi: dalla schermata Home infatti è possibile puoi spuntare un promemoria, far partire musica e podcast o metterli in pausa, o accedere ai controlli dell’app Casa tutto con un singolo tocco. Questa è forse una delle funzioni più richieste dagli utenti fin da quando sono disponibili i widget su iPhone.

Crediti: Apple

Grazie a questo nuovo aggiornamento su iPhone arriva anche la nuova app Diario con cui sarà possibile scrivere i propri ricordi e personalizzare ogni pagina. Questa app consente di riflettere sui momenti speciali e per riviverli a distanza di tempo, trascrivendo i tuoi pensieri sulle piccole e grandi cose della vita e arricchendoli con foto, musica e note vocali. Grazie ai suggerimenti con apprendimento automatico, l'app consiglierà autonomamente i ricordi da annotare in base alle foto scattate o alla musica ascoltata (i suggerimenti utilizzano la criptografia end-to-end on device e non sono accessibili a nessuno).

Tra le novità di minor rilievo, invece, possiamo annoverare una migliorata correzione ortografica, una ricerca più accurata dei contenuti, il riempimento automatico dei codici di sicurezza arrivati nell'app Mail, la possibilità di scaricare ed utilizzare le mappe offline, mentre il nuovo comando di attivazione per l'assistente vocale sarà “Siri”, senza la necessità di pronunciare anche l'iconico “hey!“.

nel nostro volantino settimanale

⭐️ Scopri le