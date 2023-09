AirPods Pro 2 e EarPods: arriva la USB-C anche nelle cuffie Apple

Da adesso in poi, l'intero catalogo targato Apple si adegua allo standard connettivo USB-C, anche modelli di cuffie come le AirPods Pro 2 e le classiche EarPods. Durante il keynote di qualche ora fa, la dirigenza di Cupertino ha definitivamente dato l'addio alla tecnologia Lightning, adeguandosi alle richieste dell'Europa.

Apple porta la connettività USB-C anche su AirPods Pro 2 e EarPods

A fare compagnia ai nuovi iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max ci sono quindi le “nuove” EarPods, adesso dotate non più di cavo Lightning bensì di cavo USB-C per poter essere collegate ai nuovi melafonini. Ovviamente non sono in dotazione nella confezione, ma rimane invariato il prezzo di vendita pari a 19€.

Meno prevedibile è la versione USB-C delle AirPods Pro 2, che essendo cuffie true wireless non richiedono di essere collegate via cavo ai nuovi iPhone 15. Ma se Apple non le avesse presentate avrebbe attirato su di sé delle critiche evitabile, visto che ormai non c'è più ragione di aggrapparsi a un Lightning destinato a scomparire dal mercato. Hanno un prezzo di 279€ e l'unica differenza sta ovviamente nella custodia di ricarica, che mantiene anche la tecnologia MagSafe.

Per l'occasione, Apple ha comunicato che offriranno certificazione IP54 e supporto all'audio lossless a 20 bit 48 kHz con latenza ultra-bassa quando collegate da Apple Vision Pro; inoltre, con l'arrivo dell'aggiornamento iOS 17 arriveranno anche nuove funzionalità. Bisognerà invece attendere per gli altri modelli di cuffie Apple, cioè AirPods e AirPods Max.

