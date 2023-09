Dimensity 9300 troppo ambizioso: MediaTek rivede i piani per il rivale di Snap 8 Gen 3

MediaTek non è nuova a fare il passo più lungo della gamba, come dimostra l'aver annunciato il suo SoC a 3 nm molti mesi prima del suo effettivo esordio. In passato lo abbiamo visto con i chipset delle serie Helio X20 e X30, i primi al mondo a fare sfoggio di una CPU deca-core molto potente sulla carta ma poco efficiente all'atto pratico, tanto da convincerla a tornare alle solite soluzioni octa-core. E il rischio è che anche col prossimo Dimensity 9300 l'ambizione possa aver superato le possibilità reali.

MediaTek ha grandi piani per il Dimensity 9300, ma non senza problemi tecnici

Mentre Apple farà debuttare i 3 nm con iPhone 15 Pro e Pro Max, i prossimi SoC di punta Qualcomm e MediaTek saranno entrambi a 4 nm, lo stesso processo produttivo visto sugli attuali Snapdragon 8 Gen 2 e Dimensity 9200. Nel caso del chipmaker taiwanese, il Dimensity 9300 dovrebbe comunque portare sul tavolo importanti novità a livello hardware, essendo il primo ad avere ben 4 core Cortex-X4 anziché 1 come fatto finora (oltre a 4 core Cortex-A720). SoC come Dimensity 9200 e Snap 8 Gen 2 hanno CPU con 1 solo core Cortex-X3: essendo un core ad alte prestazioni, averne 1 solo significa offrire prestazioni elevate senza intaccare troppo sull'efficienza energetica.

Un azzardo, quello di MediaTek, compiuto per ottenere lo scettro del SoC più potente in circolazione ma che, secondo il leaker Evan Blass, avrebbe avuto conseguenze negative in termini di surriscaldamento. Per questo, MediaTek si sarebbe vista costretta a ridimensionare i suoi piani e abbassare le frequenze operative del Dimensity 9300 affinché non si riscontrino malfunzionamenti. Inizialmente si vociferava che la frequenza di picco potesse toccare i 3 GHz, ma a questo punto è possibile che venga calata, per lo scorno dei vari produttori di smartphone pronti a usare il SoC MediaTek suoi prossimi smartphone di fascia alta.

I rumor parlavano anche di un'efficienza energetica migliorata del 40/50%, valori che adesso potrebbero non trovare un riscontro reale. Sarà comunque interessante scoprire le novità del MediaTek Dimensity 9300, fra GPU con Unreal Engine 5, RAM LPDDR5T e AI generativa.

