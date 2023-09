La Francia richiama Apple: iPhone 12 verso il ban (per i valori SAR)

Mentre Cupertino annuncia il debutto dei nuovi modelli della serie iPhone 15 (e non solo), arrivano brutte notizie per quanto riguarda il mercato europeo. La Francia ha annunciato il ban di iPhone 12, con lo stop alle vendite: ecco che cosa sta succedendo e le possibili soluzioni per Apple.

La Francia annuncia il ban ad iPhone 12 per le radiazioni elevate: cosa sta succedendo e qual è la soluzione per Apple

Nel corso di un'intervista al quotidiano Le Parisien (ovviamente, seguita da una notifica da parte dell'ente ANFR), il Ministro francese per la transizione digitale e le telecomunicazioni Jean-Noel Barrot ha annunciato il ban di iPhone 12 con conseguente stop delle vendite in Francia. Per ora si tratta di un rischio non ancora concretizzato, quindi è necessario attendere ulteriori sviluppi. Come anticipato poco sopra, il motivo dietro questa decisione riguarda i livelli di radiazioni superiori alla soglia minima europea. I test effettuati dall'ANFR (l'Agenzia Nazionale delle Frequenze) hanno individuato un tasso di assorbimento specifico (ossia i valori SAR) leggermente superiore a quello consentito.

In base a quanto si legge dalla nota della stessa ANFR, basterebbe un aggiornamento software per risolvere il problema. L'Agenzia ha testato i valori SAR di un campione di 141 telefoni, compreso iPhone 12 (in commercio in Francia da 3 anni). Secondo quanto rivelato, il telefono supererebbe di 1,74 W/kg i valori europei. Ci si aspetta una aggiornamento correttivo per i modelli già in commercio e quelli presenti nella catena di approvvigionamento.

Al momento non è ancora arrivata una risposta da parte di Apple: secondo quanto aggiunto dallo stesso Ministro, Cupertino dovrebbe rispondere entro due settimane. Se ciò non dovesse avvenire, si procederà direttamente con il ban effettivo e l'interruzione delle vendite di iPhone 12. Comunque restiamo in attesa di novità e non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

