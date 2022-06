Valori SAR Xiaomi e Redmi: ecco i valori di tutti i modelli

Quando si parla di smartphone, un argomento piuttosto delicato riguarda i valori SAR, soprattutto quando si parla di Xiaomi (e compagnie cinesi in generale). Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, “SAR” è l'acronimo di “Specific Absorption Rate“, ovvero il tasso di assorbimento specifico. Questo valore indica la quantità di energia che il nostro corpo assorbe quando esposto ad un campo elettromagnetico RF come quello generato dagli smartphone. In questo articolo potete trovare la lista degli smartphone Xiaomi e Redmi con relativi valori, riportati ufficialmente dalla stessa compagnia ed aggiornati via via che ne annunceranno di nuovi.

Ultimo aggiornamento: giugno 2022

Ecco i valori SAR di tutti gli smartphone Xiaomi e Redmi

Vi ricordiamo che in Europa esiste un ente tedesco che regola questi valori, ovvero il CENELEC (tradotto dal francese: European Committee for Electrotechnical Standardization), il quale segue gli standard IEC. Nel nostro continente il limite massimo fissato è di 2.0 W/kg misurati su 10 grammi di tessuto. Le misurazioni vengono effettuate tenendo lo smartphone accanto all'orecchio del manichino di test e portando i valori volutamente al massimo.

Detto, questo, ecco l'elenco degli smartphone Xiaomi e Redmi con i rispettivi valori SAR:

XIAOMI

Testa (W/kg) Corpo (W/kg) Xiaomi 12 0,596 0,998 Xiaomi 12 Pro 0,599 0,998 Xiaomi 12X 0,594 0,998 Xiaomi 11 0,555 0,982 Xiaomi 11 Ultra 0,547 0,991 Xiaomi 11i 0,573 0,768 Xiaomi 11 Lite 0,559 0,948 Xiaomi 11 Lite 5G 0,555 0,889 Xiaomi 11 Lite 5G NE 0,594 0,954 Xiaomi 11T 0,554 0,954 Xiaomi 11T Pro 0,570 0,974 Xiaomi 10 0,690 0,990 Xiaomi 10 Pro 0,690 0,990 Xiaomi 10 Lite 0,793 1,180 Xiaomi 10T 0,574 0,996 Xiaomi 10T Pro 0,574 0,996 Xiaomi 10T Lite 0,595 0,988 Xiaomi 9 1,389 1,301 Xiaomi 9T 1,341 1,511 Xiaomi 9T Pro 1,302 1,508 Xiaomi 9 SE 1,385 1,385 Xiaomi 9 Lite 1,420 1,400 Xiaomi 8 0,701 1,662 Xiaomi 8 Pro 0,969 1,531 Xiaomi 8 Lite 0,749 1,585 Xiaomi 6 0,409 1,550 Xiaomi 5 0,376 0,798 Xiaomi 5S 0,768 1,010 Xiaomi 5S Plus 1,162 1,470 Xiaomi 4 0,706 0,848 Xiaomi 4i 0,513 0,598 Xiaomi MIX 3 5G 1,557 1,577 Xiaomi MIX 3 1,448 1,568 Xiaomi MIX 2S 0,542 1,590 Xiaomi MIX 2 0,390 1,770 Xiaomi Note 10 1,107 1,392 Xiaomi Note 10 Pro 1,107 1,392 Xiaomi Note 10 Lite 1,011 1,385 Xiaomi Note 3 0,502 1,544 Xiaomi Note 2 0,784 1,381 Xiaomi Max 3 1,584 1,417 Xiaomi Max 2 1,220 0,710 Xiaomi Max 0,488 1,127 Xiaomi A3 0,301 1,097 Xiaomi A2 0,963 0,639 Xiaomi A2 Lite 0,547 1,473 Xiaomi A1 1,750 0,760 Xiaomi Play 0,668 1,512 Xiaomi Pad 5 0,350 –

REDMI

Testa Corpo Redmi Note 11 0,596 0,989 Redmi Note 11S 0,594 0,876 Redmi Note 11S 5G 0,596 0,997 Redmi Note 11 Pro 0,576 0,857 Redmi Note 11 Pro 5G 0,596 0,956 Redmi Note 11 Pro+ 5G 0,376 0,798 Redmi Note 10 0,595 0,969 Redmi Note 10 Pro 0,597 0,994 Redmi Note 10S 0,599 0,904 Redmi Note 9 0,795 1,138 Redmi Note 9S 0,720 0,980 Redmi Note 9T 0,592 0,937 Redmi Note 9 Pro 0,662 1,021 Redmi Note 8 (2021) 0,571 0,943 Redmi Note 8 (M1908C3JG) 0,191 1,034 Redmi Note 8 (M1908C3JH) 0,191 1,089 Redmi Note 8 Pro (M1908C3JG) 0,191 1,034 Redmi Note 8 Pro (M1908C3JH) 0,191 1,089 Redmi Note 7 (M1901F7G) 0,591 1,274 Redmi Note 7 (M1901F7H) 0,591 1,274 Redmi Note 6 Pro (M1806E7TG) 0,755 1,476 Redmi Note 6 Pro (M1806E7TH) 0,557 1,070 Redmi Note 5 (M1803E7SG) 1,290 1,240 Redmi Note 5 (M1803E7SH) 1,170 0,700 Redmi Note 5A 0,660 1,740 Redmi Note 5A Prime 0,504 1,683 Redmi Note 4 0,724 0,674 Redmi Note 4A 0,724 0,674 Redmi Note 4X 0,724 0,674 Redmi Note 3 (2015116) 0,490 0,499 Redmi Note 3 (2015161) 0,416 0,598 Redmi Note 2 0,342 0,452 Redmi S2 (M1803E6G) 0,429 1,577 Redmi S2 (M1803E6H) 0,429 1,450 Redmi 10 0,598 0,978 Redmi 10 5G 0,597 0,995 Redmi 10 2022 0,597 0,988 Redmi 10C 0,568 0,965 Redmi 10A 0,398 0,987 Redmi 9T 0,597 0,807 Redmi 9 0,711 1,059 Redmi 9A 0,398 1,186 Redmi 9AT 0,780 1,030 Redmi 9C 0,355 0,779 Redmi 9C NFC 0,370 1,140 Redmi 8 (M1908C3IG) 0,231 1,480 Redmi 8 (M1908C3IH) 0,231 1,480 Redmi 8A (M1908C3KG) 0,231 1,480 Redmi 8A (M1908C3KH) 0,231 1,480 Redmi 7 (M1810F6LG) 0,577 1,251 Redmi 7 (M1810F6LH) 0.577 1,251 Redmi 7A (M1903C3EG) 0.577 1,166 Redmi 7A (M1903C3EH) 0.577 1,166 Redmi 6 (M1804C3DG) 0.550 1,417 Redmi 6 (M1804C3DH) 0.616 1,379 Redmi 6A (M1804C3CG) 0.656 1,523 Redmi 6A (M1804C3CH) 0.442 1,356 Redmi 5 0.529 1,527 Redmi 5 Plus 1.013 1,470 Redmi 5A 0.530 1,234 Redmi 4 (2016060) 0.770 0,830 Redmi 4 (2016090) 0.350 0,990 Redmi 4A 0.525 1,181 Redmi 4X (MAG138) 0.583 1,500 Redmi 4X (MAE136) 0.390 1,410 Redmi 3 0.904 0,562 Redmi 3S 0.485 1,600 Redmi 2 0.701 0,703 Redmi Go (M1903C3GG) 0.579 1,497 Redmi Go (M1903C3GH) 0.579 1,497 Redmi Y3 0.577 1,251

POCO

Testa Corpo POCO F4 GT 0,592 0,960 POCO F3 0,599 0,843 POCO F2 Pro 0,558 0,986 POCO F1 0,789 1,031 POCO X4 GT 0,596 0,997 POCO X4 Pro 5G 0,596 0,956 POCO X3 NFC 0,537 1,582 POCO X3 Pro 0,573 0,899 POCO X3 GT 0,585 0,940 POCO M4 Pro 0,592 0,845 POCO M4 Pro 5G 0,594 0,999 POCO M3 0,597 0,807 POCO M3 Pro 5G 0,593 0,895

Discuti con noi dell'articolo e dinei gruppi Telegram dedicati!

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.