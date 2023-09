Google Pixel 8 e 8 Pro scalderanno meno: merito del Tensor G3 di Samsung

Sin da quando esistono, i SoC Tensor di Google vengono spesso criticati per non essere i migliori sul campo in termini di efficienza energetica, ma col prossimo Tensor G3 sono attesi miglioramenti significativi. Dopo essersi affidata a Qualcomm nei primi anni, nel 2021 il primo Tensor G1 ha debuttato sulla serie Pixel 6, seguito nel 2022 dal Tensor G2 sulla serie Pixel 7 e Pixel Fold. In tutti questi casi, comunque, la produzione del System-on-a-Chip è stata affidata a Samsung, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che ne conseguono.

Google Tensor G3: efficienza migliorata da Samsung per il SoC di Pixel 8 e 8 Pro

The Tensor G3 is the first among Samsung Foundry's smartphone chips to incorporate FO-WLP packaging, which is expected to reduce heat generation and increase power efficiency for the Tensor G3. — Revegnus (@Tech_Reve) September 11, 2023

Da anni, infatti, la divisione semiconduttori di Samsung viene aspramente criticata per non essere all'altezza della diretta rivale TSMC, i cui microchip risultano sempre più efficienti e performanti rispetto a quelli della compagnia sud-coreana. Non a caso, per le ultime generazioni di SoC anche Qualcomm ha deciso di tornare ad affidarsi agli impianti taiwanesi di TSMC, dopo anni di malcontento generato da Snapdragon non all'altezza delle aspettative.

Una situazione spinosa ma che avrebbe spronato Samsung a migliorarsi, al punto che sembra sempre più sicuro che la prossima generazione di top di gamma Galaxy S24 non sarà più mossa solamente da chip Snapdragon ma anche da quelli proprietari. E questo è rilevante anche per Google, visto che i suoi SoC Tensor si sono sempre rivelati dei riadattamenti dei chip Exynos: è accaduto fra Tensor G1 ed Exynos 2100, fra Tensor G2 ed Exynos 2200 e accadrà fra Tensor G3 ed Exynos 2400.

Ed è qui che il leaker Revegnus ci dà una nuova informazione, cioè che il Tensor G3 che muoverà le fila dietro Pixel 8 e 8 Pro avrà tecnologia FO-WLP, acronimo che sta per “Fan-out Wafer Level Packaging“. Senza scendere troppo nei tecnicismi, si tratta di una tecnica che permette di montare il circuito stampato direttamente sul wafer di silicio, il ché riduce le dimensioni del microchip e ne migliora consumi e temperature.

Tensor G3 dovrebbe essere il primo SoC Samsung ad avere questa tecnologia, visto che il debutto è atteso per inizio ottobre, mentre l'Exynos 2400 arriverà successivamente; ma non solo, perché i benchmark ci hanno svelato che quello di Google sarà il primo ad avere una CPU a 9 core. Nonostante questa collaborazione, si vocifera che Google stia preparando un SoC veramente proprietario, non più basato sugli Exynos ma soprattutto non più fabbricato da Samsung.

