Il primo chip interamente realizzato da Google è ancora lontano

Le ultime indiscrezioni emerse in rete hanno evidenziato come Google stia trovando diversi intoppi nello sviluppo di un chip proprietario, che potrebbe a questo punto non arrivare sul mercato prima del 2025. I piani per abbandonare gli Exynos di Samsung, quindi sembrano essere slittati di almeno un anno.

Il primo chip completamente Made in Google non arriverà prima del 2025

Crediti: Google

Stando ad un nuovo report di The Information, il primo chip prodotto completamente da Google potrebbe non arriva prima del 2025, a causa di problemi legati alla coordinazione e alla collaborazione dei team statunitensi e indiani. Il chip “Redondo“, atteso sul mercato nel 2024, potrebbe lasciare spazio ad un nuovo processore dal nome in codice “Laguna“, in arrivo solo l'anno successivo.

Redondo, stando alle indiscrezioni, verrà utilizzato per la realizzazione di Tensor G5, mentre Laguna rappresenterà la vera e propria svolta grazie ad una produzione interamente Made by Google, con una tecnologia molto simile a quella utilizzata da Apple per i suoi chip M.

Tensor G5 potrebbe essere prodotto da TSMC con il processo a 3nm, ma Google non è riuscita a consegnare in tempo il progetto per la produzione di prova, lasciando slittare il tutto all'anno successivo. L'obiettivo di Google, tuttavia, resta quello di eliminare la dipendenza da Samsung nel minor tempo possibile, nella speranza che non sorgano nuovi problemi organizzativi.

Il prossimo Tensor G3, tuttavia, è già apparso in rete nei primi benchmark mostrando comunque un buon salto prestazionali rispetto al modello precedente.

