Anche iPadOS è un Gatekeeper: Apple adatterà iPad al DMA in autunno

Aggiornamento 03/05: Apple ha preso nota della decisione dell’Unione Europea e ha annunciato che adatterà il sistema operativo di iPad al DMA nel corso del prossimo autunno. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

L’Unione Europea ha annunciato di aver identificato iPadOS come entità “Gatekeeper” e quindi Apple dovrà adeguare il sistema operativo di iPad al DMA, proprio come accaduto per iOS e iPhone. L’annuncio è arrivato al termine di un’indagine aperta lo scorso settembre, durata quasi 8 mesi, e culminata con la decisione di includere anche iPadOS nella (sempre più) lunga lista di aziende e servizi considerati Gatekeeper.

Anche iPadOS sarà soggetto al DMA: le novità di iPhone arriveranno anche su iPad

iPad Air – Crediti: Apple

Con un comunicato stampa, l’Unione Europa ha anche diramato quelli che sono stati i motivi che hanno portato iPadOS ad essere identificato come Gatekeeper. Per Apple, quindi, ci sarà la necessità di applicare gli stessi cambiamenti arrivati su iOS e iPhone anche su iPad: il tutto sempre a beneficio del consumatore finale. Di seguito trovate la lista dei motivi elencati dall’UE.

Il numero degli utenti business di Apple ha superato di undici volte la soglia quantitativa, mentre il numero degli utenti finali era vicino alla soglia e si prevede che aumenterà nel prossimo futuro.

Gli utenti finali sono vincolati a iPadOS. Apple sfrutta il suo ampio ecosistema per disincentivare gli utenti finali dal passaggio ad altri sistemi operativi per tablet.

Gli utenti aziendali sono vincolati a iPadOS a causa della sua base di utenti ampia e commercialmente attraente e della sua importanza per determinati casi d’uso, come le app di gioco.

“Oggi abbiamo portato iPadOS di Apple nell’ambito degli obblighi DMA. La nostra indagine di mercato ha dimostrato che, nonostante non raggiunga le soglie, iPadOS costituisce un importante gateway su cui molte aziende fanno affidamento per raggiungere i propri clienti. La decisione di oggi garantirà equità e contestabilità sono conservati anche su questa piattaforma, oltre agli altri 22 servizi che abbiamo designato lo scorso settembre, Apple ha sei mesi per rendere iPadOS conforme al DMA.” ha annunciato la Commissione Europea.

Aggiornamento 03/05: iPadOS sarà conforme al DMA in autunno

Crediti: MacRumors

In occasione della consueta conferenza di fine quarto con gli azionisti, Apple ha annunciato di aver preso nota della decisione dell’Unione Europea di includere nella lista dei Gatekeeper soggetti al DMA anche iPadOS, annunciando che il sistema operativo di iPad sarà conforme alle nuove leggi con un prossimo aggiornamento in autunno.

Questo significa che tutti i cambiamenti arrivati su iPhone ed iOS, potrebbero essere disponibili su iPad e iPadOS soltanto con l’arrivo del nuovo iOS 18 (e iPadOS 18), presumibilmente nella seconda metà del mese di settembre. Non ci resta quindi attendere che l’estate volga al termine (nonostante non sia ancora neanche iniziata).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le