Recensione ASUS ROG Flow Z13 (2022): il convertibile tuttofare che strizza l’occhio al gaming

Avete sempre sognato un PC portatile con cui è possibile giocare ai migliori giochi tripla A del momento senza alcuna difficoltà? Il vostro desiderio può diventare realtà grazie ad ASUS e al suo ROG Flow Z13. Questo convertibile tuttofare può essere utilizzato come tablet, PC portatile, oppure come fosse un vero e proprio PC da gaming grazie all'inclusione nella confezione di una eGPU che libera la potenza della scheda grafica NVIDIA RTX 3080. Scoprite insieme a noi cosa rende unico il ROG Flow Z13!

Recensione ROG Flow Z13 (2022)

Design e materiali

Ad una prima occhiata ASUS ROG Flow Z13 potrebbe apparire come un tablet da 13″ piuttosto robusto con fantasiosi giochi di luce RGB sul lato posteriore, ma c'è molto di più. Questo convertibile 2 in 1, infatti, una volta collegato alla tastiera magnetica inclusa in confezione diventa un vero e proprio PC, tanto potente da far impallidire anche i più blasonati PC fissi da gaming grazie ad un semplice trucco, ma proseguiamo con ordine.

ROG Flow Z13 è dotato di un pannello touch screen IPS WUXGA da 13.4″ con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel), rapporto d'aspetto 16:10 e refresh rate da 120 Hz. Il display è calibrato alla perfezione, grazie anche alla copertura al 100% del color gamut sRGB. La parte posteriore del PC è caratterizzata da un pannello di LED RGB con gli iconici giochi di luce AURA SYNC della serie “Republic of Gamers” e delle feritoie che semplificano il passaggio dell'aria e il raffreddamento tramite le ventole incorporate. Con la linguetta di un vivace colore arancione è possibile, inoltre, azionare lo stand che mantiene in posizione “tenda” il tablet.

La tastiera QWERTY retroilluminata, che può essere collegata al tablet grazie ai pin magnetici posizionati nella parte inferiore del convertibile, funge anche da cover protettiva per lo schermo. La scelta dei materiali e delle colorazioni utilizzati da ASUS rende bene l'idea di un prodotto assolutamente Premium, ma il velluto scelto per la parte posteriore della tastiera è troppo soggetto alla polvere e pulirlo risulta un'impresa davvero ardua. Probabilmente un materiale in eco-pelle avrebbe sicuramente aiutato di più in questo caso.

Questo computer è dotato anche di una eGPU (il trucco a cui abbiamo accennato prima) che amplia le prestazioni e la connettività del dispositivo. Se sul corpo del tablet troviamo una porta USB-C per l'alimentazione ed una USB-A affiancata al jack per le cuffie da 3.5 millimetri, connettendo il ROG XG Mobile nell'apposito slot è possibile guadagnare la potenza di una GPU NVIDIA RTX 3080 Mobile, quattro porte USB-A 3.0, porta Ethernet e doppia uscita video: HDMI e DisplayPort.

Il ROG XG Mobile non offre un design particolarmente ricercato (box rettangolare con livrea nera in stile fibra di carbonio), ma il suo utilizzo è pensato quasi per essere nascosto agli occhi dell'utente, possibilmente dietro un monitor o al PC stesso. Questo strumento, infatti, potenzia le capacità del PC, ma difficilmente potrete utilizzarlo in mobilità visto il peso comunque sostanzioso.

Hardware e prestazioni

ROG Flow Z13 è un PC di fascia alta, alimentato dalla potenza della CPU Intel Core i9-12900H (dodicesima generazione), affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5 da 5200 Mhz in configurazione Dual Channel (8+8) ed una GPU NVIDIA RTX 3050 Ti Mobile in combinazione con la GPU integrata nel processore Intel Iris Xe. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, abbiamo a disposizione un SSD NVMe M.2 da 1 TB non partizionato; questo significa che il sistema operativo è installato sulla stessa partizione dei vostri dati, cosa che vi consigliamo di correggere nel caso decidiate di acquistare il PC (magari in una configurazione 512 + 512 GB, per non dover spostare i dati su memorie esterne nel caso formattazioni forzate).

Come accennato in precedenza, ROG XG Mobile aggiunge al pacchetto anche una eGPU NVIDIA RTX 3080 Mobile, mentre per quanto riguarda la connettività abbiamo a disposizione il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.2, che garantiscono una solida connessione wireless grazie agli standard di ultima generazione. Ad alimentare il tutto, quando non collegato alla corrente, troviamo una batteria da 56 Wh: particolarmente utile quando il PC viene utilizzato in modalità tablet, ricaricabile al 50% in soli 30 minuti grazie alla ricarica rapida del caricatore da 100W incluso in confezione.

Sulle prestazioni di questo PC potrebbe esserci davvero poco da dire: in modalità portatile non sembra avere rivali e può facilmente adattarsi a qualsiasi compito sia richiesto al momento. Che stiate lavorando ad un progetto in 3D oppure vogliate fare una partita veloce ad un gioco non troppo pesante, non avrete alcun tipo di problema grazie alla combinazione CPU-GPU integrate, ma la vera forza bruta di questo PC si può ammirare una volta connesso il ROG XG Mobile.

Fino a qualche anno fa sembrava davvero utopistico pensare ad un PC portatile in grado di offrire le prestazioni di un PC da gaming di fascia alta, ma eccoci qui. Con la potenza della eGPU NVIDIA RTX 3080 Mobile questo convertibile 2 in 1 non sembra avere alcun limite. In ogni titolo che abbiamo testato (rimanendo sempre sulla risoluzione 1080p) non abbiamo avuto alcun tipo di problema a superare agilmente i 100 FPS. Emblematico il risultato ottenuto nel benchmark Time Spy di 3DMark: 11.355 punti che si avvicinato molto ai risultati ottenuti con le GPU a formato standard (non-mobile) anche più potenti, come per esempio la RTX 2080 Ti in combinazione con un processore ever-green come l'i7-8700K (in quel caso il punteggio si aggira intorno ai 12mila punti, ndr).

Durante il gaming più intenso è inevitabile che le temperature salgano, ma il sistema di dissipazione del calore a doppia ventola e camera di vapore svolge un ottimo lavoro nel mantenere nei livelli di sicurezza il PC. Questo convertibile è dotato di un sistema a metallo liquido per la CPU che è in grado di mantenere il rumore delle ventole ad un livello decisamente basso.

L'adozione di una GPU NVIDIA della generazione RTX 30 porta il vantaggio di avere a disposizione la tecnologia DLSS per aumentare le prestazioni in modo considerevole. Che vogliamo sfruttare il ray-tracing, oppure giocare ad una risoluzione superiore come il 1440p a 60FPS non avrete alcun tipo di problema grazie alla combinazione ROG Flow Z13 + ROG XG Mobile. Le maggiori criticità si verificano, tuttavia, nella modalità tablet, ma non per colpa dell'hardware: sono anni, infatti, che Microsoft cerca di spingere una versione del suo sistema operativo adatta anche ai controlli touch, ma siamo ben lontani dall'avere una sufficienza piena.

Windows 11 Home, pre-installato sul PC, fa semplicemente quel che può: purtroppo i bug nella modalità tablet e touch screen sono ancora tanti e non imputabili ad ASUS che ha svolto chiaramente un lavoro eccellente con l'hardware di questo PC. Purtroppo abbiamo riscontrato problemi dovuti alla modalità touch screen anche quando il display del PC è disabilitato e si utilizza un monitor esterno. In questo caso, per esempio, abbiamo riscontato valori dimensionali delle icone e dei controlli spesso sballati, con l'impossibilità in alcuni casi di chiudere le finestre. Sono problemi facilmente arginabili una volta conosciuti, ma è bene segnalare quello in cui ci si potrebbe imbattere.

Ottimo invece il supporto da parte di ASUS: durante i mesi in cui abbiamo testato questo PC abbiamo ricevuto più e più volte aggiornamenti firmware e BIOS per correggere criticità e massimizzare la stabilizzazione del sistema. Quello che può sembrare un fastidio, poiché l'aggiornamento pare obbligatorio e impossibile da rimandare, deve essere visto in realtà come un motivo di vanto per l'azienda taiwanese.

Recensione ASUS ROG Flow Z13 (2022): prezzi e considerazioni

Vi abbiamo descritto un prodotto formidabile, dalle prestazioni da PC gaming di fascia alta, inevitabilmente alta come il prezzo a cui arriva sul mercato. Di listino ASUS ROG Flow Z13 (2022) viene proposto a 2349€, ma online è possibile trovarlo anche a prezzo scontato. Un dispositivo del genere probabilmente non potrà mai costare meno di così, la qualità è evidente così come l'enorme potenza sprigionata dalla combinazione del processore Intel i9 e la RTX 3080 Mobile. Volete un convertibile che non possa far girare Cyberpunk a dettagli ultra? La vostra ricerca è finita: la soluzione si chiama ASUS ROG Flow Z13.

