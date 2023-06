Google Tensor G3 mostra i muscoli: trapela in rete il primo benchmark

Aggiornamento 06/06: in rete è trapelato il primo test benchmark di Geekbench realtivo al nuovo chipset Tensor G3 di Google: trovate tutti i dettagli e le precedenti informazioni direttamente all'interno dell'articolo.

Nelle ultime settimane si è già iniziato a parlare di Google Pixel 8, la nuova serie di smartphone che arriverà sul mercato probabilmente nel corso del terzo quarto del 2023. Ad alimentare i nuovi dispositivi di Google troveremo quasi sicuramente il chipset Tensor G3, che stando alle ultime indiscrezioni adotterà una struttura a 9 core per offrire prestazioni superiori a quelle di Snapdragon 8 Gen 2.

Processo di produzione a 4 nm di Samsung per il nuovo Google Tensor G3

Stando alle informazioni condivise su Twitter dal noto insider Revegnus, il nuovo Google Tensor G3 utilizzerà un design da 1+4+4 core, composto da: 1 core Cortex-X3 da 3.30 GHz, quattro core Cortex-A715 da 2.60 GHz e altri quattro core Cortex-A510 da 2.30 GHz. In questo modo, il nuovo chipset prodotto da Big G dovrebbe essere in grado di superare agevolmente le prestazioni offerte da Qualcomm con Snapdragon 8 Gen 2.

L'insider, inoltre, corrobora la tesi che vedrebbe il chipset di Google prodotto da Samsung: il Tensor G3 infatti sarebbe basato sul chip Exynos 2300, utilizzando però una GPU Mali di ARM, invece della soluzione personalizzata proposta da Samsung in collaborazione con AMD. Il processo di produzione, infine, sarebbe il 4LPP e non il 4LPP+ utilizzato per il chipset Exynos 2400.

https://twitter.com/Tech_Reve/status/1651796115438833665

La collaborazione tra Google e Samsung, tuttavia, non sembra fermarsi al chipset: stando ad alcune indiscrezioni infatti sul nuovo Pixel 8 Pro sarà presente un sensore per la fotocamera top di gamma realizzato proprio dall'azienda coreana.

Aggiornamento 06/06: nuovi dettagli e primo benchmark er Tensor G3

Il noto insider Kamila Wojciechowska, ha confermato le indiscrezioni sulla nuova configurazione CPU di Tensor G3, che per l'occasione passerà alla nuova architettura ARMv9. Secondo l'insider il nuovo chipset di Google utilizzerà 1 core Cortex-X3 a 3.0 GHz, 4 core Cortex-A715 a 2.45 GHz e 4 core Cortex-A510 a 2.15 GHz, mettendo a disposizione degli utenti anche una GPU Mali-G715 (Immortalis) da 10 core e 890 MHz con supporto hardware per il Ray Tracing.

Tensor G3 potrebbe essere, inoltre, il primo chip per smartphone a supportare l'encoding AV1 grazie al nuovo chip BigWave. Anche la memoria otterrà un sostanziale miglioramento con il passaggio da UFS 3.1 a UFS 4.0, con un guadagno del 50% in termini di efficienza e velocità.

L'insider Revegnus, invece, ha postato su Twitter il primo test benchmark di Google Tensor G3 su Geekbench. Il processore realizzato da Big G è riuscito ad ottenere ottimi punteggi sulla nota piattaforma di benchmarking, collezionando 1186 punti nel test single-core e 3809 nel test multi-core. Il chipset, in questo caso, è accompagnato da 12 GB di RAM.

