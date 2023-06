Samsung Galaxy F54 5G ufficiale: 108 MP con OIS, Exynos 1380 e tanta batteria

Dopo i dettagli trapelati nelle scorse settimana (seguite poi da una conferma ufficiale), finalmente Samsung Galaxy F54 5G è ufficiale: andiamo a scoprire tutti i dettagli del nuovo mid-range tra specifiche tecniche, prezzo e disponibilità sul mercato!

Samsung Galaxy F54 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Come da tradizione, il nuovo membro della serie F si presenta come un rebrand: Samsung Galaxy F54 5G arriva come versione alternativa del nostro Galaxy A54, ma con alcune differenze. Il nuovo arrivato monta uno schermo Super AMOLED da 6,7″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz.

Di lato, integrato nel tasto di accensione, trova spazio il lettore d'impronte digitali; il corpo è dotato di classificazione IP67 contro polvere e acqua. Frontalmente abbiamo un panello protettivo Gorilla Glass 5 ma il retro è realizzato in plastica (la cover di A54 è in vetro).

Specifiche tecniche

Similmente al modello A54 e al gemello M54, le specifiche tecniche sono basate sul chipset Exynos 1380, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage (espandibile tramite microSD). L'autonomia è affidata ad una capiente batteria da 6.000 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 25W. Non mancano speaker stereo, il Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, GPS, il supporto Dual SIM 5G ed una porta Type-C.

Il software è Android 13, sotto forma di OneUI 5.1; lo smartphone riceverà 4 major update e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Il comparto fotografico offre una tripla camera con sensore principale da 108 MP (con OIS), ultra-wide da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Tra le funzionalità presenti abbiamo la modalità AstroLapse, la Nightography e la stabilizzazione EIS per i video. Frontalmente abbiamo una selfie camera da 32 MP (con supporto ai video in 4K a 30 fps).

Ricordiamo che il nostro A54 è dotato di una fotocamera da 50 + 12 + 5 MP mentre Galaxy M54 offre la medesima configurazione del modello F.

Samsung Galaxy F54 5G – Prezzo e uscita

Il prezzo di Samsung Galaxy F54 5G è di circa 316€ al cambio attuale (27.999 rupie) per la sola versione da (8/256 GB). Il dispositivo è stato lanciato in India mentre la controparte occidentale è arrivata in Italia come A54.

