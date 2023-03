Samsung Galaxy M54 5G ufficiale: somiglia al nostro A54, ma è migliore

La fascia media del colosso tecnologico asiatico si arricchisce con una nuova aggiunta: Samsung Galaxy M54 5G debutta ufficialmente in alcuni mercati e in questo approfondimento andiamo a conoscere tutte le sue novità rispetto al predecessore, fra caratteristiche tecniche, prezzo e data di uscita.

Samsung Galaxy M54 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il nuovo Samsung Galaxy M54 5G presenta un look differente rispetto a quello del precedente M53, non tanto davanti – dove ritroviamo uno schermo punch-hole – quanto dietro. Samsung ha deciso di omologare molti dei suoi ultimi modelli, con un modulo fotografico a tre sensori disposto in verticale ed una scocca dalle colorazioni cangianti. Uno stile elegante, in linea con quello della serie S23.

Passando alle caratteristiche del terminal, frontalmente abbiamo un pannello Super AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz (similmente a Galaxy M53) e protezione Gorilla Glass 5. Il sensore d'impronte è posizionato di lato, integrato nel pulsante di accensione dello smartphone.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Inizialmente si vociferava che Samsung Galaxy M54 5G sarebbe potuto essere mosso dallo Snapdragon 888 di casa Qualcomm, ma in realtà a bordo troviamo il recente Exynos 1380, lo stesso del nuovo Galaxy A54. Si tratta di un chipset low-budget ma con processo a 5 nm ed una CPU fino a 2,4 GHz.

Abbiamo poi di 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage ed una capiente batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida a 25W. Il resto delle specifiche comprendono il supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C e software Android 13 e One UI 5.1.

Il comparto fotografico è affidato ad un sensore principale da 108 MP con stabilizzazione ottica OIS, un modulo ultra-wide da 8 MP ed una lente macro da 2 MP. Nel foro centrale, trova spazio una selfie camera da 32 MP.

Cosa cambia con il gemello Galaxy A54

Osservando il nuovo arrivato di Samsung è impossibile non notare una forte somiglianza con il già citato Galaxy A54 (fresco di lancio anche in Italia). E infatti il Galaxy M54 5G si presenta come una versione alternativa, con alcune differenze. Design e chipset restano invariati ma abbiamo uno schermo più ampio (da 6,7″ anziché 6,4″), una fotocamera più performance (108 MP contro 50 MP), grandangolo e macro minori (8 + 2 MP contro i 12 + 5 MP di A54) ed una batteria più capiente (6.000 mAh contro 5.000 mAh).

Samsung Galaxy M54 5G – Prezzo e uscita

La presentazione di Samsung Galaxy M54 5G è avvenuta a sorpresa il 23 marzo (ma solo in Medio Oriente); al momento mancano ancora i dettagli sul prezzo ma aggiorneremo questo approfondimento non appena ne sapremo di più.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il