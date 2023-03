Samsung Galaxy A54 e A34 ufficiali in Italia con 5G, AMOLED a 120 Hz e fotocamera OIS

Arriva una doppia novità tech per l'Italia: Samsung Galaxy A54 e A34 sono ufficiali nel nostro paese, due smartphone 5G dal look stiloso, fresco e giovanile. Andiamo a scoprire tutte le novità dei nuovi modelli lanciati in Italia, insieme ai dettagli su prezzo e disponibilità.

Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G arrivano in Italia: tutto su caratteristiche e prezzo

I nuovi smartphone di fascia media di Samsung si ispirano alla serie S con una tripla fotocamera ed un flash LED a filo con la scocca e bordi arrotondati. La grande differenza estetica tra i due modelli si trova sulla parte frontale: il modello Samsung Galaxy A54 5G offre un pannello ampio con un foto centrale per la selfie camera mentre la versione A34 5G adotta un notch a goccia.

Samsung Galaxy A54 5G

Entrando nel vivo delle caratteristiche, Galaxy A54 5G è un dispositivo di fascia media che strizza l'occhio ai cugini più grandi. Abbiamo uno schermo Super AMOLED da 6,4″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, mentre il comparto fotografico si affida ad una sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica OIS.

Questo è affiancato da un ultra-grandangolare da 12 MP ed un obiettivo macro da 5 MP. La fotocamera per i selfie è un modulo da 32 MP, inserita in un punch hole.

Il cuore del nuovo modello della serie A è il chipset Exynos 1380, coadiuvato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage (espandibile tramite micro SD). Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 25W. Lato software non può mancare Android 13, sotto forma di One UI 5.1. Presenti all'appello GPS, WiFi Dual Band, Bluetooth 5.3 e NFC per i pagamenti.

Samsung Galaxy A34 5G

Per quanto riguarda Galaxy A34 5G ci troviamo alle prese con un dispositivo di fascia media che mira ad un'esperienza più economica. Lo schermo è ancora una volta un pannello Super AMOLED Full HD+ a 120 Hz, ma da 6,6″ di diagonale.

Cambia la fotocamera, con un triplo modulo da 48 + 8 + 5 MP con OIS, ultra-wide e macro. Frontalmente, nel notch a goccia, trova spazio un sensore da 13 MP.

Le specifiche tecniche sono affidate al processore MediaTek MT6877V (ossia il Dimensity 1080), con 6/128 GB e 8/258 GB, in entrambi i casi con il supporto micro SD. Ritroviamo una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 25W, Android 13 e la One UI 5.1 e anche l'NFC.

Prezzo e disponibilità in Italia

Il prezzo di Samsung Galaxy A54 5G parte da 499.9€ per la versione da 128 GB mentre per il modello A34 5G si parla di 399.9€. Entrambi gli smartphone sono disponibili nelle colorazioni Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet e Awesome White.

