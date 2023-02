Samsung Galaxy A34 5G: delle nuove immagini mostrano il display

Samsung si sta preparando ad alzare il sipario su un nuovo smartphone della serie A, famiglia molto apprezzata per l'elevato rapporto qualità-prezzo e che conta già numerosi modelli di successo. Uno dei primi dispositivi di quest'anno dovrebbe essere il Samsung Galaxy A34 5G e in questo approfondimento facciamo il punto della situazione su tutto ciò che è trapelato finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Aggiornamento 07/02: il nuovo mid-range torna a far parlare di sé, questa volta con novità relative al design del display. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Samsung Galaxy A34: tutto quello che sappiamo finora sul nuovo mid-range

Design e display

Le prime immagini leak di Samsung Galaxy A34 mostrano un display Infinity U da 6,5″ (probabilmente AMOLED) con notch per la fotocamera frontale a forma di goccia. Queste caratteristiche sono state recentemente confermate da una nuova serie di immagini della confezione delle pellicole protettive fornite da Panzer Glass specifiche per questo smartphone.

Queste immagini mostrano anche uno smartphone dalle cornici piuttosto sottili e dai bordi piatti. Passando alle specifiche del display, il pannello dovrebbe offrire una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Le misure dello smartphone sarebbero di 161.3 x 77.7 x 8.2 millimetri.

Sul lato posteriore, invece, dovremmo trovare un blocco da tre fotocamere e flash LED. A dire il vero, l'aspetto posteriore del dispositivo ricorda molto quello dei nuovi flagship della serie Samsung Galaxy A34 5G. Ciò lo si deve essenzialmente al design pulito e lineare della disposizione della tripla fotocamera.

Secondo le indiscrezioni emerse, questo smartphone sarà dotato di porta USB-C e jack per le cuffie da 3,5 millimetri. Le colorazioni disponibili potrebbero essere ben quattro: Grafite, Lime, Viola e Argento.

Specifiche tecniche

Stando a quanto trapelato di recente, Samsung Galaxy A34 presenterà caratteristiche piuttosto simili a quelle del suo predecessore ma potrebbero esserci differenze per quanto riguarda la versione europea. Sotto la sua scocca dovrebbe girare il chipset proprietario Exynos 1280 a 5 nm, accompagnato da 6 GB o 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione interna.

Tuttavia il dispositivo è apparso su Geekbench nella sua incarnazione per il mercato europeo: in base a quanto si evince, troveremo un chipset MediaTek Dimensity 1080. In realtà anche il recente Galaxy A14 è dotato di un SoC diverso a seconda del mercato (Exynos 1330 o Dimensity 700). Resta da vedere con quale soluzione arriverà in Italia il prossimo Galaxy A34 5G.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, dovremmo trovare un sensore principale da 50 MP con OIS, una ultra-wide da 8 MP ed una lente macro da 5 MP. La fotocamera interna per selfie, invece, dovrebbe essere da 13 MP.

Tra le altre presunte caratteristiche, Samsung Galaxy A34 dovrebbe presentare una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica da 25 W, lettore di impronte digitali in-display, un corpo IP67 resistente all'acqua e sistema operativo Android 13 con One UI 5.0 a bordo.

Samsung Galaxy A34 – Prezzo e uscita

Samsung Galaxy A34 è atteso sui mercati internazionali per la metà del 2023, ma il prezzo e la possibile data di presentazione restano ancora avvolti nel mistero.

