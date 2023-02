Oscal S80 debutta su AliExpress: il rugged phone del momento, ora in offerta lancio

Dopo l'annuncio ufficiale, ecco che il nuovo rugged phone dalla super batteria è disponibile all'acquisto. Oscal S80 debutta su AliExpress e, come anticipato già in precedenza, viene proposto in offerta lancio: la promo durerà fino al 18 febbraio, ma è meglio non aspettare troppo!

Oscal S80 disponibile su AliExpress: ecco come fare per risparmiare

Dopo aver fatto conoscenza con Oscal S80 torniamo a parlare del nuovo rugged phone: si tratta di uno smartphone votato alla massima resistenza, con un corpo dotato di una scocca con certificazione di grado militare, impermeabile, in grado di reggere ad urti e cadute. Parliamo di un terminale IP68, IP69K e MIL-STD-810H ma la resistenza non è il suo unico vantaggio.

Oscal S80 è anche un pratico battery phone grazie alla capiente batteria da ben 13.000 mAh (con supporto alla ricarica da 33W). La ricarica inversa permette di utilizzarlo come Power Bank: una funzionalità utilissima sia per gli amanti delle avventure Outdoor che nella vita quotidiana.

Il resto delle caratteristiche comprende uno schermo Full HD+ da 6,58″ con notch a goccia, una fotocamera principale Sony IMX362 da 12 MP con tecnologia ArcSoft per il miglioramento degli scatti, un doppio slot per le schede (con due SIM, oppure una SIM e una microSD) e l'immancabile NFC per i pagamenti.

Lo smartphone è mosso dal chipset Helio G85 di MediaTek, mentre lato software abbiamo Android 12, tramite l'interfaccia proprietaria Doke OS 3.0. La fluidità è garantita da 6 GB di RAM, espandibili tramite Virtual RAM (fino a 4 GB aggiuntivi, per un totale di 10 GB).

Il nuovo rugged phone Oscal S80 è ora disponibile all'acquisto su AliExpress: il dispositivo è in offerta lancio a soli 173,9€, con tanto di spedizione gratis. Per ottenere il prezzo indicato basta cliccare su “Ottieni Coupon” presente nella pagina del prodotto: in questo modo applicherete il coupon venditore direttamente al carrello. Come riportato anche in apertura, la promo lancio durerà fino al 18 febbraio.

