Problemi per Samsung Galaxy Z Fold 3: lo schermo si spezza da solo

Chi ha acquistato un Samsung Galaxy Z Fold 3 nelle ultime settimane starà probabilmente vivendo un po' di preoccupazione per le condizioni dello schermo pieghevole: in rete, infatti, sono tante le segnalazioni da parte degli utenti che lamentano danneggiamenti autonomi del display, che sembrerebbe spezzarsi da solo nella piega. Un problema non da poco, soprattutto per chi oramai è fuori garanzia.

Crepe negli schermi dei Galaxy Z Fold 3: lamentele dagli utenti fuori garanzia

Le segnalazioni emerse in rete parlano di danni allo schermo senza che il foldable di Samsung abbia effettivamente subito botte, impatti o traumi. Le crepe si formerebbero da sole, proprio laddove il display si piega per richiudersi su se stesso: questo avverrebbe soprattutto sui dispositivi più datati, ormai privi della copertura offerta dalla garanzia.

“Dopo 15 mesi di utilizzo attento, ho aperto lo smartphone per mostrarlo ad un amico e ho sentito distintamente il suono di una crepa che si formava, per poi constatare che lo schermo era completamente rotto al centro” ha dichiarato il redditor “Snoo”, aggiungendo che il prezzo per la riparazione del suo Samsung Galaxy Z Fold 3 sarebbe stato “shockante“.

“Ho tolto il telefono dalla ricarica wireless, l'ho aperto e ho visto il display spezzarsi” ha lamentato un utente su Reddit, chiarendo che lo smartphone non aveva mai subito cadute oppure botte. L'assistenza ha accettato la riparazione in garanzia, chiedendo però successivamente 700 dollari dopo la scoperta di un “possibile punto di impatto“.

A questo punto, le possibilità che negli Stati Uniti si apra una, ennesima, class action contro Samsung si stanno pian piano materializzando: molto dei casi, infatti, sembrano essersi verificati sul suolo americano, dove molto spesso si ricorre a questo tipo di denuncia per far valere i propri diritti.

