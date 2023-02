Sony Xperia 1 V: design quasi invariato, ma potrebbe esserci un upgrade della fotocamera

Sony Xperia 1 V si prepara al debutto. Poche settimane si separerebbero dal lancio ufficiale, e adesso sono emersi in rete una serie di render che ci permettono di osservarne il (presunto) design. Ecco i dettagli.

Sony Xperia 1 V potrebbe mantenere lo stesso design del suo predecessore

I render di Sony Xperia 1 V mostrano uno smartphone dall'aspetto molto familiare, che rimane sostanzialmente invariato rispetto quello del suo predecessore. Proprio come l'Xperia 1 IV, anche il prossimo smartphone firmato Sony sembra sfoggiare un corpo squadrato con un display di tipo flat da 6.5″.

A cambiare leggermente è il retro del dispositivo: le immagini ritraggono un'isola fotografica verticale all'interno della quale, oltre ai tre sensori, è posizionato anche il flash LED. A proposito della fotocamera, secondo le ultime indiscrezioni potrebbe esserci un upgrade del sensore principale, che passerebbe da una grandangolare da 12 MP ad un obiettivo da 48 MP. Gli altri due sensori dovrebbero entrambi essere da 12 MP, insieme alla selfie-camera. Questo ultimo leak, dunque, scongiura l'ipotesi che Sony Xperia 1 V potrebbe essere dotato di un'incredibile configurazione 48 + 48 + 48 MP con teleobiettivo.

I render mostrano anche il mini-jack da 3,5 mm e un pulsante di accensione con sensore di impronte digitali integrato. C'è poi una porta USB-C, accanto allo slot per la SIM. Al momento non si ha ancora una data di lancio ufficiale per Sony Xperia 1 V, ma le voci suggeriscono che lo smartphone possa debuttare entro la fine di questo mese, con disponibilità prevista per l'estate.

