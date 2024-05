One UI 6.1, ancora problemi: novità assenti e stop al roll-out, cosa sta succedendo

Il roll-out dell’aggiornamento One UI 6.1 si sta rivelando più problematico del previsto per Samsung e per i suoi utenti, che si stanno riversando su social e community per segnalare problemi di varia natura. Il rilascio di Android 14 è avvenuto con la precedente One UI 6.0, e quando ci sono major update con cambio di versione di Android possono verificarsi malfunzionamenti. Questa volta è invece la successiva versione 6.1, intermedia in vista della futura 7.0, che sta dando grattacapi.

Samsung sta venendo criticata per il rilascio dell’aggiornamento alla One UI 6.1

Crediti: Samsung

Nelle scorse ore era partito il rilascio dell’aggiornamento basato su One UI 6.1 per i possessori di Samsung Galaxy S22, S22+ ed S22 Ultra, ma dopo soltanto poche ore è stata segnalata l’interruzione del roll-out. L’azienda non ne ha parlato ufficialmente: per ora, l’update è stato diffuso unicamente in Corea del Sud, e a quanto pare nella community non si sono diffuse segnalazioni negative. Tuttavia, con la serie Galaxy S23 il roll-out fu interrotto a causa delle anomalie sotto forma di bug software, pertanto questa interruzione momentanea potrebbe dipendere da questo.

La One UI 6.1 è stata inviata anche a chi ha fra le mani modelli come Z Fold 3, Z Flip 3, S21, S21+ ed S23 Ultra, e in questo caso le critiche riguardano non i bug bensì Galaxy AI. Una volta scaricato e installato l’aggiornamento, gli utenti si sarebbero subito accorti della mancanza di quasi tutte le feature AI: niente traduzione di telefonate, messaggi e conversazioni, niente suggerimenti in tastiera e note, niente registrazioni audio trascritte, niente pagine web riassunte e niente Instant Slow Motion.

L’unica aggiunta sarebbe Cerchia e Cerca, feature AI che in realtà è fornita più da Google che da Samsung, e questo significa che Galaxy AI dovrebbe rimanere un’esclusiva dei top di gamma usciti dal 2022 in poi, basati su Snapdragon 8 Gen 1, Exynos 2200 e successivi, in quanto i SoC precedenti potrebbero non avere la potenza necessaria per gestire l’intelligenza artificiale Samsung in maniera adeguata.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le