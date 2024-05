Desiderate vivo X100 Ultra? Brutte notizie per l’Italia

Non sono passate nemmeno 24 ore dalla presentazione ufficiale di vivo X100 Ultra, uno degli smartphone più interessanti dell’ultima generazione in corso. Non soltanto ha una scheda tecnica degna dei migliori top di gamma, fra schermo e prestazioni, ma ha anche e soprattutto una fotocamera che non può che far gola a tutti gli amanti della fotografia mobile. Ciò nonostante, non tutti potranno acquistarlo, come confermato dalla stessa vivo.

vivo X100 Ultra: la compagnia conferma che non sarà disponibile fuori dalla Cina

Crediti: vivo

Sui social cinesi, la dirigenza ha specificato che vivo X100 Ultra rimarrà un’esclusiva della Cina e pertanto non verrà importato per vie ufficiali fuori dalla nazione asiatica. Non che ci sia da sorprendersi: vivo è una delle aziende che più di tutte mantiene una certa esclusività sui suoi modelli più avanzati, che quasi sempre non vengono venduti in occidente, come già accaduto col precedente vivo X90 Pro+ o con i pieghevoli della serie X Fold.

È un peccato, perché vivo X100 Ultra ha un display curvo OLED LTPO da 6,78″ 2K fino a 120 Hz con sensore ID a ultrasuoni, chipset Snapdragon 8 Gen 3, batteria da 5.500 mAh con ricarica 80W e wireless 30W, comunicazione satellitare e una 50+50+200 MP con ISP vivo V3, lenti Zeiss*, sensore Sony LYT-900 da 1″ con stabilizzazione Gimbal e teleobiettivo periscopiale 3.7x. Tuttavia, il prezzo cinese di 6.499 CNY, circa 848€, in Europa sicuramente supererebbe i 1.000€ e rischierebbe di renderlo poco competitivo rispetto a Apple e Samsung, che in occidente mantengono la quota di maggioranza nei top di gamma.

Comunque, nonostante la decisione dei piani altri della compagnia, vivo X100 Ultra può essere acquistato anche in Italia grazie ai soliti store: si tratta della versione cinese, ma con software multilingue (è presente anche l’Italia) ed un coupon per risparmiare qualcosina. Non aspettatevi il prezzo in patria: quella cifra è pura fantascienza da noi (inoltre si tratta di un modello d’importazione).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le