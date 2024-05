Dove comprare vivo X100 Ultra: ora puoi averlo anche tu!

La compagnia cinese ha confermato che X100 Ultra – il vero flagship della serie – non arriverà in Italia, ma questo non vuol dire che dobbiamo rinunciarci! E infatti ecco che il top di gamma ha già fatto capolino grazie agli store di terze parti, con due buone notizie: c’è la lingua italiana (ma si tratta di un modello China) ed è subito in offerta con codice sconto. Ecco dove comprare vivo X100 Ultra, il nuovissimo Camera Phone bello, potente e unico nel suo genere!

vivo X100 Ultra: dove comprare il nuovo Camera Phone con specifiche stellari

Crediti: vivo

In realtà sono tanti gli smartphone che non arrivano alle nostre latitudini, ma questo non ha mai fermato gli utenti più appassionati. Stavolta tocca a vivo X100 Ultra, il Camera Phone del momento: a bordo troviamo un sensore LYT-900 da 1″ (50 MP), la stabilizzazione Gimbal, un ultra-grandangolare e la vera novità, ossia un teleobiettivo a periscopio da ben 200 MP (con un modulo targato Samsung). Il resto delle caratteristiche non è da meno con lo Snapdragon 8 Gen 3, tanta memoria (fino a 1 TB), la ricarica rapida da 80W e quella wireless, un lettore d’impronte ad ultrasuoni, un ampio schermo (6,78″) con bordi curvi. Il nuovo arrivato del brand cinese è il vero top della serie, imperdibile per gli amanti di vivo: continua a leggere e scopri dove comprare vivo X100 Ultra, ovviamente con un occhio al risparmio!

GizTop

Lo smartphone è disponibile all’acquisto su GizTop, e-commerce che si è sempre rivelato sicuro ed affidabile, con la possibilità di pagare con PayPal; inoltre abbiamo collaborato con lo stesso in varie occasioni. Per quanto riguarda il telefono, a bordo troviamo OriginOS con Android 14, software cinese ma multilingue e – come riportato dallo store – comprende anche l’italiano. Il dispositivo, quindi, è un modello China ma presenta i servizi Google preinstallati, insieme al Play Store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Fino al 31 maggio è possibile risparmiare utilizzando il codice X100UTR (il prezzo scende a 1,100.62€); dopo questa data sarà possibile ottenere uno sconto grazie al coupon GIZIT (ma in questo caso in prezzo sarà di 1,131.29€).

Lingua – Italiano

– Italiano Servizi Google & Play Store

& Play Store Aggiornamenti OTA

Bande supportate 4G – B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 5G – n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79



vivo X100 Ultra – Scheda tecnica

Crediti: vivo

dimensioni di 164,07 x 75,57 x 9,23 mm per un peso di 229 grammi

certificazione IP69

display Samsung AMOLED E7 LTPO da 6,78″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , 517 PPI, PWM Dimming da 1.440 Hz e luminosità di picco fino a 3.000 nit

da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a , 517 PPI, PWM Dimming da 1.440 Hz e luminosità di picco fino a 3.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (sensore ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* X4 @ 3.3 GHz + 3* A720 @ 3.15 GHz + 2* A720 @ 2.96 GHz + 2* A520 @ 2.27 GHz)

+ 3* A720 @ 3.15 GHz + 2* A720 @ 2.96 GHz + 2* A520 @ 2.27 GHz) GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.500 mAh con ricarica cablata da 80W e wireless da 30W

con ricarica cablata da e da fotocamera da 50 + 50 + 200 MP (f/1.75- 2.2-2.67) con Sony LYT-900 da 1″, Gimbal OIS, ultra-wide LYT-600, teleobiettivo a periscopio Samsung HP9 (zoom ottico 3.7X, digitale 100X) | ottiche ZEISS + Vivo V3 (ISP)

(f/1.75- 2.2-2.67) con Sony LYT-900 da 1″, Gimbal OIS, ultra-wide LYT-600, Samsung HP9 (zoom ottico 3.7X, digitale 100X) | ottiche ZEISS + Vivo V3 (ISP) selfie camera Samsung JN1 da 50 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, comunicazione satellitare

Android 14 sotto forma di OriginOS 4

