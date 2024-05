vivo X100 Ultra ufficiale: vuole essere il migliore camera phone al mondo

Mancava all’appello soltanto vivo per il top di gamma annuale di rito: sì, sono già stati presentati X100 e X100 Pro ma l’attesa era tutta per vivo X100 Ultra. E come ogni modello Ultra che si rispetti, anche quello dell’azienda cinese punta molto in alto, presentandosi al pubblico con una scheda tecnica molto prestigiosa, soprattutto per la sua fotocamera.

vivo X100 Ultra è il nuovo camera phone da battere: tutte le sue novità

Nelle tre colorazioni Titanium, White e Space Gray, vivo X100 Ultra misura 164,07 x 75,57 x 9,23 mm e ha un peso di 229 grammi, per una certificazione IP69. Ha un display curvo OLED Samsung E7 da 6,78″ 2K (3.200 x 1.440 pixel) in 20:9 con densità di 517 PPI, refresh rate LTPO 1-120 Hz, PWM Dimming a 1.440 Hz, luminosità massima di 1.600 nits che arriva a 3.000 nits in HDR; una delle sue peculiarità è l’avere al di sotto un sensore ID a ultrasuoni, presenti quasi esclusivamente sui top di gamma Samsung.

Come tutti i top di gamma, anche quello di vivo è alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm, dotato di CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 3 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 2 x 2,3 GHz A520) e GPU Adreno 750. I tagli di memoria comprendono 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile, con una batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida 80W e wireless 30W. Il reparto connettività è composto da supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS a doppia frequenza, NFC, USB-C 3.2 Gen 1, motore di vibrazione X-Axis e comunicazione satellitare bidirezionale.

Il pezzo forte di vivo X100 Ultra è la sua tripla fotocamera da 50+50+200 MP f/1.75-2.2-2.67, coadiuvata da ISP dedicato vivo V3 e lenti Carl Zeiss T*, anti-riflesso e migliorative dell’acquisizione cromatica. Quello principale è un sensore 1″-type, cioè il Sony LYT-900 con stabilizzazione Gimbal, a cui sono affiancati un ultra-grandangolare Sony LYT-600 da 1/2″ e un teleobiettivo periscopiale 3.7x (digitale 100x) Samsung HP9 da 1/1.4″ con lenti 1G+5P che funge anche da macro.

Oltre alla selfie camera Samsung JN1 da 50 MP non mancano video 8K, 4K 120 fps, 4K 60 fps per i video Ritratto e video con zoom 30x; per l’occasione, vivo ha realizzato anche un kit fotografico in stile Xiaomi 14 Ultra che aggiunge un case dedicato per proteggere la fotocamera, aumentare il grip e aggiungere tasti dedicati per scatto e zoom.

vivo X100 Ultra è disponibile in Cina al prezzo di listino di 6.499 CNY (848€) per la variante da 12/256 GB, salendo a 7.299 CNY (952€) per quella da 16/512 GB e 7.999 CNY (1.043€) per quella da 16 GB/1 TB.

