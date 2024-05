Basta smartphone? Macché: sono in arrivo altri 5 modelli Meizu

È stata la stessa Meizu a parlare pubblicamente del suo addio agli smartphone. Lo scorso marzo è esordito Meizu 21 Pro, il suo ultimo top di gamma e forse non solo, perché sembrava che sarebbe potuto essere anche il suo ultimo telefono in assoluto. Ma più passa il tempo, più saltano fuori informazioni che sembrano contraddire questa notizia, come il fatto che ultimamente sia trapelata l’esistenza di 5 nuovi modelli che sarebbero in arrivo.

Meizu avrebbe in cantiere altri 5 smartphone: ecco che cosa sappiamo

M411H, M411L, M412H, M421Q e M431Q: sono queste le sigle tecniche che ci vengono rivelate dalle certificazioni tecniche ricevute da questi cinque inediti smartphone brandizzati Meizu. Manca qualsiasi altro tipo di informazione, non aiutandoci così a capire che tipo di telefoni saranno, che specifiche avranno e a che fascia di prezzo ambiranno. Si potrebbe pensare che una di queste sigle possa essere ricondotta a Meizu 21 Note, la cui sigla sarebbe però M468Q.

Dettagli a parte, l’impressione è che Meizu non abbia comunicato bene quale sarà il suo futuro, per una compagnia che ha detto di voler passare dal focalizzarsi principalmente agli smartphone ad allargare il suo ecosistema anche all’intelligenza artificiale, così come a prodotti pensati per altri settori, come occhiali smart e auto elettriche.

