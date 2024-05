Huawei Pocket 2: il flip phone anche Global, ci sono le prove

Annunciato lo scorso febbraio, Huawei Pocket 2 potrebbe essere portato in commercio anche sul mercato Global, perciò destinandolo anche agli utenti occidentali e non soltanto a quelli cinesi. Da quando è stata bannata dagli Stati Uniti, Huawei ha pesantemente ridimensionato la sua presenza in Europa, e se un tempo era scontato che i suoi nuovi prodotti arrivassero anche da noi adesso non è più così, anzi. Certo, la serie Pura 70 viene venduta in Italia, ma non si può dire lo stesso per Mate 60 o per il suo pieghevole di punta Mate X5.

È stata scoperta un’inedita variante Globale del pieghevole Huawei Pocket 2

C’è da dire che Huawei P50 Pocket era effettivamente stato portato in Italia, ma al contempo Huawei Pocket S rimase un’esclusiva cinese. A svelare l’esistenza di una versione Global di Huawei Pocket 2 c’è un poster trapelato in rete, in cui vediamo il flip phone del brand cinese accompagnato dalla dicitura “Scopri con AppGallery“, l’app store che Huawei sponsorizza fuori dalla Cina per sopperire all’impossibilità di utilizzare il Google Play Store causa ban USA.

Ci sono poi le certificazioni di rito, con le sigle LEM-LX9 ed LEM-L29 che confermano l’esistenza di una variante occidentale dello smartphone. Per chi non lo conoscesse, Huawei Pocket 2 ha una cerniera certificata IPX8 contro liquidi e polvere, con la peculiarità di uno schermo esterno circolare OLED da 1,15″; dentro c’è invece un pannello pieghevole da 6,94″ (2.690 x 1.136 pixel) con refresh rate LTPO 1-120 Hz e luminosità fino a 2.200 nits con strato anti-collisione.

Il resto delle specifiche include SoC Kirin 9000S, batteria da 4.520 mAh con ricarica rapida 66W e wireless 40W, fotocamera da 50+12+8 MP con OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo 3x, sensore UV e selfie camera da 10,7 MP, speaker stereo, comunicazione satellitare, HarmonyOS 4.0 e memorie da 12/16 GB di RAM e 256/512 GB/1 TB di ROM espandibile via nanoSD.

