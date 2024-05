Ci risiamo: Google Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL nelle mani dei leaker

La storia si ripete, e la fuga di notizie è mietuto le ennesime vittime in casa Google: l’intero trittico composto da Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, i nuovi capitoli dell’interminabile saga di smartphone “rubati” in casa Big G. Ci vorranno ancora molti mesi prima di scoprirli ufficialmente, ma c’è già chi li ha fra le mani, aiutandoci ad avere la conferma su come appariranno i nuovi smartphone top di gamma.

Google Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL paparazzati dal vivo, come saranno fatto i futuri top di Big G

Il leak arriva dalla Russia ed è una fonte sconosciuta ai più. Le foto sono la nuova conferma del cambio di strategia da parte di Google, che avrebbe deciso di stratificare ulteriormente il suo catalogo proponendo non due ma tre modelli.

I clienti potranno decidere di acquistare Pixel 9, Pixel 9 Pro o Pixel 9 Pro XL: il primo sarebbe il successore di Pixel 8 e Pixel 9 Pro XL quello di Pixel 8 Pro, con Pixel 9 Pro che sarebbe un nuovo modello intermedio. Una delle principali differenze riguarda gli schermi, con tre diagonali da 6,24″, 6,34″ e 6,73″; la fonte specifica che Pixel 9 e 9 Pro sono grandi uguali, ma il primo presenta cornici più evidenti attorno al display, tutti e tre pannelli piatti OLED a 120 Hz.

Le foto trapelate confermano anche il cambio di design, con un modulo fotografico che rinnova lo stile della serie Pixel 8 abbandonando la banda orizzontale in favore di un’isola che si stacca dal telaio. Il leak tocca anche la scheda tecnica: SoC Google Tensor G4 con modem 5G Exynos 5400 e connettività UWB (solo sui Pro), memorie da 12/16 GB di RAM, almeno 128 GB di ROM e fotocamere da 50+50 MP su Pixel 9 e 50+50+50 MP su Pro e Pro XL che avranno dalla loro un teleobiettivo periscopiale 5x così come connettività UWB.

