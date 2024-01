Google Pixel 9 Pro: queste immagini mostrano come cambierà il design

È dal lancio della serie Pixel 8 che si parla della nuova generazione in arrivo quest’anno. Finora si è trattato solo di piccoli dettagli e voci di corridoio ma ora Onleaks fa sul serio: il noto insider ha pubblicato le immagini render leak di Google Pixel 9 Pro, anticipando quello che dovrebbe essere il design del prossimo top di gamma della casa di Mountain View.

Google Pixel 9 Pro svelato da Onleaks: ecco il top di gamma nei primi render

Crediti: Onleaks

Come al solito quando si parla delle immagini di Onleaks abbiamo a che fare con concept render che sarebbero basati sul materiale visionato dall’insider. Solitamente si tratta di prototipi quindi il look finale potrebbe anche cambiare fino al debutto. Solitamente il mese di ottobre rappresenta il periodo di lancio della gamma Pixel, quindi manca ancora parecchio all’uscita di Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro. Intanto ecco le immagini render di Onleaks, che rappresentano una ghiotta anticipazione.

Crediti: Onleaks

Stando a quanto riportato dall’insider il modello Pro di quest’anno dovrebbe avere uno schermo più piccolo – da 6,5″ anziché da 6,7″ – con bordi flat, cornici sottili su quattro lati e un punch hole centrale. Le dimensioni complessive sarebbero di 162,7 x 76,6 x 8,5 mm, con un aumento dello spessore a 12 mm nell’area della fotocamera. A proposito di quest’ultima, il look ricalca il classico stile recente della gamma Pixel ma il modulo è stato ripensato. La tripla fotocamera è racchiusa in un modulo a capsula di grandi dimensioni, con orientamento orizzontale; tra i sensori troveremo un teleobiettivo a periscopio e sembra che avremo nuovamente un termometro integrato. In base alle indiscrezioni precedenti Google sarebbe anche in procinto di lanciare Pixie, il suo assistente AI.

La nostra recensione di Pixel 8 & 8 Pro

