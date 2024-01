OnePlus 12R: scheda tecnica, prezzo e uscita

Il nuovo modello della serie R è arrivato e per la prima volta debutta anche in Italia. Si tratta dell’ultimo esponente della fascia alta economica del produttore cinese, un vero e proprio flagship killer con tutti i crismi. Dopo aver fatto conoscenza del modello di punta, OnePlus 12, scopriamo tutti i dettagli della variante più accessibile ma sempre degna di attenzione. OnePlus 12R ha specifiche tecniche di livello: ecco tutto quello che c’è da sapere su design, prezzo e uscita in Italia.

OnePlus 12R: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo flagship killer

Design e display

Crediti: OnePlus

Rispetto al predecessore 11R, OnePlus 12R non sembra presentare particolari differenze estetiche, riproponendo gli stessi stilemi. Posteriormente vediamo il modulo fotografico di ultima generazione, spostato sulla sinistra con una sezione circolare che si ricollega al frame laterale, laddove è presente anche l’iconico Alert Slider. Davanti, invece, abbiamo un pannello curvo bensì piatto, un Fluid AMOLED da 6,78″ 1.5K (2.772 x 1.240 pixel) con refresh rate a 120 Hz e sensore ID ottico al di sotto. Lo schermo offre una luminosità di picco di ben 4.500 nit, sicuramente un bel passo avanti per la visibilità sotto al sole (il modello 11R raggiunge i 1.450 nit). Inoltre rispetto al precedessore abbiamo dei materiali “più premium”: il frame perimetrale passa dalla plastica al metallo, per un’effetto finale raffinato (ed una maggiore resistenza). Il dispositivo è certificato IP64.

Specifiche tecniche e fotocamera

Ad alimentare OnePlus 12R troviamo l’ultimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, SoC a 4 nm TSMC comprensivo di CPU octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz + 2 x 2,8 GHz A715 + 2 x 2,8 GHz A710 + 4 x 2,0 GHz A510) e GPU Adreno 740. Lato memorie sono presenti 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile, e il tutto è coadiuvato da una più capiente batteria da 5.500 mAh (contro i 5.000 mAh di 11R) con ricarica SuperVOOC nuovamente a 100W e software Android 14 con OxygenOS 14.

Chiudiamo con la fotocamera: anche in questo caso abbiamo delle migliorie importanti rispetto alla generazione precedente. Il dispositivo offre un triplo modulo da 50 + 8 + 2 MP con sensore principale Sony IMX890 da 1/1.56″ con OIS, ultra-grandangolare IMX355 da 1/4″ con FoV di 112° e macro, oltre a una selfie camera da 16 MP.

OnePlus 12R – Scheda tecnica

dimensioni 163,3 x 75,3 x 8,8 mm per un peso di 207 grammi

certificazione IP64

display Fluid AMOLED curvo LTPO a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass Victus 2, 450 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit

curvo a da (2.780 x 1.264 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass Victus 2, 450 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.500 mAh con ricarica da 100W

con ricarica da fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con IMX890 , PDAF, ultra-wide (112°) e macro da 4 cm

(f/1.8-2.2-2.4) con , PDAF, ultra-wide (112°) e macro da 4 cm selfie camera da 16 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS a doppia frequenza, Speaker stereo Dolby Atmos, Type-C 2.0, NFC, sensore IR, Alert Slider

Android 14 sotto forma di OxygenOS 14

OnePlus 12R – Prezzo e uscita in Italia

La presentazione di OnePlus 12R è avvenuta il 23 gennaio insieme a quella di OnePlus 12 Global, al prezzo di 699€ per la sola versione da 16/256 GB. Inoltre è in vendita anche su Amazon, con le TWS OnePlus Buds Pro 2 in regalo per un periodo di tempo limitato. Ricordiamo che il dispositivo ha debuttato in Cina come OnePlus Ace 3, come avvenuto anche con il precedente 11R/Ace 2.

