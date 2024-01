OnePlus Ace 3 ufficiale: il flagship killer di inizio 2024 è servito!

Mentre siamo in attesa del debutto Global della serie OnePlus 12, in Cina la compagnia asiatica ha già fatto un passo avanti presentando il primo flagship killer del 2024. Si tratta di OnePlus Ace 3, dispositivo che avremo il piacere di vedere alle nostre latitudini (con un nome differente): ecco tutto quello che c’è da sapere su scheda tecnica, prezzo e uscita dell’ultimissimo dispositivo della famiglia Ace!

OnePlus Ace 3: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo flagship killer

Specifiche tecniche, prezzo e uscita in Cina

Crediti: OnePlus

Il nuovo OnePlus Ace 3 presenta un look molto vicino a quello di OnePlus 12: abbiamo un ampio modulo fotografico circolare che si fonde con il bordo del dispositivo, un trittico di sensori, l’iconico Alert Slider e uno schermo con bordi curvi. Il dispositivo si presenta come un modello premium, elegante e ben realizzato (con un frame in metallo e un pannello posteriore in vetro, è presente anche una versione Star Black con superficie anti-impronte ed una texture simile alla seta). Le altre colorazioni disponibili sono Moon Sea Blue e Sand Gold. Il display è un’unità AMOLED prodotta da BOE con dimensioni di 6,7″ e tecnologia LTPO (da 1 a 120 Hz). Il pannello è in grado di raggiungere una luminosità di picco di ben 4.500 nit (qui trovate il nostro approfondimento su questo trend).

Crediti: OnePlus

Il flagship killer è mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2, il chipset di punta di Qualcomm della scorsa generazione (in grado di difendersi benissimo tuttora); il tutto è alimentato da 5.500 mAh di batteria ed è presente la ricarica rapida da 100W (manca all’appello quella wireless). Lato memorie abbiamo RAM di tipo LPRRD5X e storage UFS 4.0. Il comparto fotografico si affida ad un sensore Sony IMX890 da 50 MP (con stabilizzazione OIS), affiancato da un ultra-grandangolare e un obiettivo macro.

Crediti: OnePlus

Il prezzo di OnePlus Ace 3 parte da circa 333€ al cambio attuale, ossia 2.599 CNY (si tratta della versione da 12/256 GB). Sono presenti due varianti superiori da 16/512 GB e da 16 GB/1 TB, rispettivamente a circa 385€ e 449€ al cambio (cioè 2.999 e 3.499 CNY). I prezzi fanno riferimento al mercato cinese; il lancio occidentale di Ace 3 è atteso il 23 gennaio, con il nome di OnePlus 12R. Il dispositivo sarà lanciato insieme al top di gamma OnePlus 12, anche in Europa.

OnePlus Ace 3 – Scheda tecnica

Crediti: OnePlus

dimensioni 163,3 x 75,3 x 8,8 mm per un peso di 207 grammi

certificazione IP assente

display Fluid AMOLED curvo LTPO a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass Victus 2, 450 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit

curvo a da (2.780 x 1.264 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass Victus 2, 450 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.500 mAh con ricarica da 100W

con ricarica da fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con IMX890 , PDAF, ultra-wide (112°) e macro da 4 cm

(f/1.8-2.2-2.4) con , PDAF, ultra-wide (112°) e macro da 4 cm selfie camera da 16 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS a doppia frequenza, Speaker stereo Dolby Atmos, Type-C 2.0, NFC, sensore IR, Alert Slider

Android 14 sotto forma di ColorOS 14

