OnePlus 12 e 12R: ufficiale la data di presentazione Global

Dopo le voci e le conferme “ufficiose” delle scorse settimane, finalmente abbiamo la data di presentazione di OnePlus 12 Global. Il top di gamma arriverà a gennaio e come anticipato anche in precedenza, non sarà solo. Per la prima volta la serie R uscirà dai paesi asiatici ed arriverà a livello internazionale con OnePlus 12R!

OnePlus 12 e 12R: la data di presentazione Global è stata finalmente svelata

Crediti: OnePlus

In linea con le precedenti indiscrezioni, la data di presentazione di OnePlus 12 Global e l’inedito OnePlus 12R è fissata per il 23 gennaio 2024. L’annuncio è arrivato direttamente dalla compagnia cinese tramite un lungo video dedicato alla celebrazione del decimo anniversario del brand. Nel corso del video i membri fondatori riflettono sul decennio di traguardi raggiunto da OnePlus e sul futuro dell’azienda. Di seguito trovate la clip completa.

Durante il video, ovviamente si è parlato dell’ultimo OnePlus 12, un flagship a tutto tondo dotato della più recente piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3, della fotocamera Hasselblad for Mobile di quarta generazione con un nuovo obiettivo a periscopio 3x da 64 MP e di una colorazione Flowy Emerald – omaggio allo spirito Never Settle di OnePlus. Oltre al nuovo flagship ci sarà anche OnePlus 12R ma ancora non ci sono dettagli ufficiali (di indiscrezioni, invece, ce ne sono parecchie) sulla nuova aggiunta alla gamma. Per scoprire tutte le differenze tra OnePlus 11 e 12 date un’occhiata al nostro confronto tra flagship; per chi invece vuole mettere le mani sul nuovo modello già da ora, vi segnaliamo che è già acquistabile in versione China.

