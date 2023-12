Recensione NiPoGi AK1 Plus: il mini PC ideale per l’ufficio

Il settore dei mini PC è in continua espansione con i produttori che offrono ogni settimana nuovi dispositivi in grado di adattarsi alle esigenze di pubblici sempre più specifici. Se siete alla ricerca di un dispositivo per una postazione di lavoro da ufficio ma non volete spendere troppo, non perdetevi la nostra recensione di NiPoGi AK1 Plus, un mini PC che potrebbe davvero far al caso vostro.

Recensione NiPoGi AK1 Plus

Design e materiali

NiPoGi AK1 Plus è un PC dal design estremamente ridotto, forse il più sottile che sia mai transitato nella nostra redazione. Il classico stile quadrato con bordi arrotondati, infatti, nasconde una sorpresa: la parte inferiore è in realtà un dock USB-C per il collegamento di un hard disk esterno da 2,5″ che se non utilizzato può essere rimosso per assottigliare le dimensioni del dispositivo. Il mini PC è dotato di una scocca in plastica con la parte superiore che offre una graticola lunga tutto il perimetro, consentendo una rinnovata circolazione dell’aria ed una migliore gestione delle temperature interne. Il logo di NiPoGi campeggia fiero in cima, mentre sulla parte frontale troviamo a disposizione il pulsante di accensione e ben 3 porte USB-A.

Sul fianco sinistro, invece, la dotazione I/O prevede due uscite HDMI 2.0, un ingresso Ethernet (RJ45)da 1 Gigabit, il jack delle cuffie da 3.5 millimetri, una porta USB-A, l’alimentazione e la classica Kensington Lock per tenere a sicuro il dispositivo. Privi di aggiunte restano il lato sinistro e quello posteriore, mentre sul fondo troviamo i piedini in gomma per evitare che il mini PC possa muoversi troppo facilmente, l’attacco VESA (con l’adattatore incluso già nella confezione), e il sistema di aggancio e sgancio del dock per l’hard disk esterno.

Questo mini PC offre uno stile decisamente elegante che tende a dare poco nell’occhio, grazie alla sua livrea nera e ad una striscia LED lungo tutta la parte superiore che si illumina soltanto quando il dispositivo viene acceso. Con un peso di circa 800 grammi, questo modello è facilmente trasportabile anche in borsa o zaino, creando davvero pochissimo ingombro: una soluzione del genere potrebbe essere ideale per chi si trova spesso a cambiare postazioni di lavoro ma vorrebbe sempre con se il proprio PC.

Hardware e prestazioni

NiPoGi AK1 Plus mette a disposizione le prestazioni del processore Intel N100 (Alder Lake) di dodicesima generazione, con quattro core e quattro thread (4C/4T) in grado di raggiungere una velocità di clock pari a 3.4 GHz ed un TPD di soli 6W. Il modello che abbiamo avuto modo di testare, inoltre, è dotato di 16 GB di RAM DDR4 (2666 MHz) ed uno spazio di archiviazione pari a 1 TB su memoria SSD (M.2 NVMe su PCIe 3.0), quindi la versione top di gamma della linea. Per quanto riguarda la connettività, invece, abbiamo già citato la Gigabit Ethernet che viene però affiancata da un modulo Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, per garantire la miglior connessione wireless possibile che durante i test si è lasciata apprezzare soprattutto per la sua stabilità.

Le prestazioni sono adeguate per un uso d’ufficio abbastanza semplice, come quello che prevede l’utilizzo di applicazione come la suite Office e il browser per la navigazione in internet. Proprio a questo riguardo, bisogna segnalare ancora una volta che il sistema operativo Windows 11, una volta configurato, è stato personalizzato da NiPoGi per includere una versione modificata di Google Chrome. Vi consigliamo, quindi, di rimuovere l’applicazione pre-installata ed effettuare il download del browser dal sito ufficiale. La configurazione iniziale, inoltre, avviene con l’account locale senza che durante l’OOBE sia possibile installare gli ultima aggiornamenti: anche in questo caso il consiglio è quello di collegare ad internet subito il PC per effettuare il download delle ultime patch di sicurezza (cosa che vi segnalerà anche il sistema operativo stesso).

Anche la riproduzione multimediale funziona abbastanza bene, a patto però che i file non superino di troppo la risoluzione del Full HD (1080p). In questo caso, ci sentiamo di escludere l’utilizzo del mini PC come server casalingo per questo tipo di riproduzione, in quanto le prestazione non sembrano essere abbastanza elevate da garantire un buon risultato. Anche per quanto riguarda il gaming, questo Mini PC non se la cava affatto bene: la GPU Intel UHD Graphics non è in grado di gestire al meglio il rendering 3D necessario ai videogiochi più moderni (come ampiamente mostrato anche nei benchmark che trovate qui sopra). Per lo stesso motivo, anche l’editing video risulta abbastanza lento se non proibitivo per questo dispositivo.

Questo NiPoGi, però, da il meglio di sé quando si tratta di operare in ambiente d’ufficio in modo estremamente silenzioso: le ventole infatti a pieno carico arrivano a produrre un rumore massimo di 30 dB, spesso neanche udibile dall’orecchio quando la stanza magari è un po’ più rumorosa.

Recensione NiPoGi AK1 Plus: prezzo e considerazioni

NiPoGi AK1 Plus è un terminale ideale da utilizzare in ufficio senza spendere troppo per macchine più ingombranti. Il design tanto ridotto da poter essere nascosto dietro un monitor risulta decisamente vincente, così come lo è la possibilità di espandere la memoria di archiviazione installando un hard disk o un SSD delle dimensioni massime di 2.5″. A questo dispositivo, però, non si può chiedere altro se non l’utilizzo delle classiche suite da lavoro e la navigazione in internet.

Il prezzo di listino è di 349€, inferiore alla gran parte dei PC fissi e laptop da ufficio, quindi ideale per risparmiare sulla composizione di una nuova postazione da lavoro. Grazie al codice sconto che trovate qui sotto e al coupon in pagina, tuttavia, potrete far vostro questo mini PC al prezzo di 197.59€: un vero affare per rinnovare la dotazione del collega che continua a lamentarsi della lentezza del suo vecchio PC.

