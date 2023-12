Rivoluzione Samsung: nuovo design, “S Ultra Mini” e Z Fold Lite

Mentre brand cinesi come Xiaomi, OPPO e vivo sono soliti cambiare look ai propri smartphone, altri come Apple e Samsung sono soliti adottare un approccio più conservativo e mantenere più a lungo le proprie scelte. Come spiegato in questo editoriale, ci sono dei motivi ben precisi per cui la compagnia sud-coreana è solita creare smartphone molto simili fra loro se non praticamente identici, sia che si parli di fascia alta che di quella media e bassa.

Samsung vuole cambiare faccia ai suoi smartphone, anche al modello Ultra

Galaxy Lineup & Fold Lite Related News:



After the S25, a new design code is set to be implemented, and simultaneously, there are reports of the consolidation of budget lineups like the Galaxy A series.



There is specific consideration to add a model to the existing FE lineup… — Revegnus (@Tech_Reve) December 13, 2023

Questo trend dovrebbe proseguire con pressoché certezza con la serie Samsung Galaxy S24, come confermato dalle immagini ufficiose apparse in rete. Ma non solo, perché secondo le indiscrezioni riportate dal leaker Revegnus anche la serie Samsung Galaxy S25 non dovrebbe apportare modifiche particolari sotto il fronte del design. L’anno del cambiamento dovrebbe essere il 2026, dal quale è previsto che Samsung adotti un nuovo linguaggio estetico, seppur non ci venga data nessuna informazioni specifica.

Il leaker prosegue nell’affermare che nelle intenzioni della società ci sarebbe anche una modifica del catalogo, a partire da un ridimensionamento della serie Galaxy A. Ridimensionamento che è già partito in questi mesi, ma non solo, perché le voci di corridoio parlano anche della presunta volontà di aggiungere un modello della serie FE il cui scopo sarebbe quello di fare concorrenza ad Apple, nello specifico un rivale di iPhone Pro. Fra le ipotesi avanzate da Revegnus c’è addirittura quella di una sorta di Galaxy S Ultra più compatto, che sarebbe ancora nelle prime fasi di sviluppo e su cui rimaniamo in attesa di capirne di più.

Viene poi menzionato anche il già chiacchierato Galaxy Fold Lite, pieghevole più economico sempre in stile Fold di cui esisterebbero due prototipi: uno con schermo esterno come quello del primo Galaxy Fold e uno senza schermo esterno. In questo caso, la teoria è che il suo debutto avvenga (si parla di “alta probabilità“) dopo quello di Galaxy Z Fold 6, quindi a cavallo fra 2024 e 2025.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le