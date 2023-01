Tagli in vista per la serie Samsung Galaxy A, ma potrebbe esserci un ritorno

Nelle ultime ore sono arrivate indiscrezioni in merito al futuro Galaxy S24+: il super flagship del prossimo anno potrebbe non vedere mai la luce e dovremmo avere solo un modello standard ed una variante Ultra. Ora arrivano ulteriori precisazioni anche per quello che sarà il futuro della serie Samsung Galaxy A, dedicata alla fascia media del brand: ecco quali modelli saranno taglianti nel corso del 2024.

Samsung Galaxy A: che cosa succederà alla serie di mid-range?

Samsung Galaxy A53 5G

Ovviamente è bene precisare che al momento si tratta di indiscrezioni e quindi vanno prese con le dovute precauzioni. Già da tempo Samsung ha attuato dei tagli alla famiglia Galaxy A, concentrandosi principalmente su un numero limitato di modelli. Ora questo potrebbe assottigliarsi ulteriormente: in precedenza abbiamo avuto notizie in merito alla cancellazione di Galaxy A74 ma sembra che il numero di terminali della famiglia sia destinato a scendere ancora.

Nel corso del 2022 abbiamo assistito al debutto dei modelli A13, A23, A33, A53 e A73. I primissimi giorni del 2023 hanno visto protagonista Galaxy A14 e sappiamo che sono in dirittura d'arrivo anche A34 e A54. Abbiamo già parlato del possibile taglio di A74, mentre per A24 ci sono alcuni leak e dovrebbe arrivare nel corso dell'anno.

La lineup della serie Samsung Galaxy A potrebbe vedere altre perdite nel 2024: secondo un report il prossimo A24 sarà l'ultimo modello della gamma e non ci sarà una nuova aggiunta. Resteranno quindi solo i dispositivi A1x, A3x e A5x. Ma perché?

Non abbiamo delle motivazioni ufficiali e tutto è alla stregua di un rumor: tuttavia ridurre il numero di mid-range per concentrarsi su pochi modelli potrebbe avere dei risvolti positivi come aggiornamenti più celeri e dispositivi migliori in generale.

Nonostante questa riduzione nella fascia media, sembra che ci sarà un gradito ritorno: dovremmo avere nuovamente un modello Samsung Galaxy S FE (Fan Edition). Le ultime indiscrezioni in merito riferiscono che l'azienda lancerà Galaxy S22 FE; a questo punto è lecito immaginare che la serie continuerà anche nel 2024.

