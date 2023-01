La rivale cinese di Tesla prepara il suo smartwatch

Non solo smartphone: dopo essersi fatta un nome di spicco nel mondo delle auto EV, la cinese NIO starebbe preparando anche il suo primo smartwatch. Mesi fa sono iniziate a circolare le prime voci sul primo smartphone NIO, poi confermate dall'azienda, a cui adesso si aggiunge l'ipotesi che NIO possa lanciarsi nel mondo consumer anche all'insegna degli indossabili.

NIO vuole debuttare nel mondo degli smartwatch, nel mentre prepara il suo smartphone

All'interno del database degli enti certificativi cinesi è spuntato il brevetto NIO Watch: non sono presenti altre informazioni, ma possiamo ben dire che nomen omen. Sappiamo che NIO ha ufficialmente l'intenzione di fare il suo ingresso nel mondo telefonico, pertanto non sarebbe così strano che in cantiere ci sia anche uno smartwatch da abbinare. Essendo principalmente un produttore di auto elettriche, l'impressione è che NIO voglia sfruttare il suo know-how tecnologico per tirare su da 0 un ecosistema che permetta al guidatore di interfacciarsi con l'auto al meglio da telefono e orologio. Ne sapremo di più nel corso di quest'anno, dato che NIO ha confermato che nei prossimi mesi sarà lanciato il suo smartphone e potrebbe cogliere la palla al balzo anche per presentare questo orologio.

