NIO pronta a lanciare il suo primo smartphone: ecco quando arriverà

NIO, azienda cinese leader nel settore delle auto elettriche, è al lavoro sul suo primo smartphone. E questo lo sappiamo già da tempo. Ciò che non sapevamo è che potremmo non dover attendere molto per assisterne al lancio. Ecco quando NIO spera di lanciare il suo primo smartphone.

NIO lavora con successo al suo primo smartphone, ecco quando spera di lanciarlo

Lo scorso 4 agosto, NIO ha fondato l'azienda NIO Mobile Technologies dedicata allo sviluppo e alla produzione di smartphone, indossabili, dispositivi mobile ed elettronici, ma anche di software e hardware AI. La società, con a capo Qin Lihong (già co-fondatore e presidente di NIO), possiede un capitale sociale di 100 milioni di dollari.

Dalle ultime dichiarazioni rilasciate dall'azienda, si apprende che il primo smartphone a marchio NIO debutterà il prossimo anno, o almeno queste sono le volontà espresse. Stando a quanto dichiarato, si tratterà di uno smartphone bellissimo, dal design ispirato a quello delle sue auto e con un prezzo di vendita di circa 1.000€.

Si prevede che, quando arriverà, lo smartphone NIO si adatterà perfettamente all'ecosistema dell'azienda e offrirà un'esperienza di guida senza interruzioni. In passato si è anche vociferato sulle presunte caratteristiche del primo smartphone NIO, che a quanto pare sarà un vero e proprio flagship che competerà con i fiori all'occhiello di Xiaomi, vivo, Honor e altri produttori cinesi.

Il dispositivo dovrebbe infatti sfoggiare un pannello punch-hole curvo Quad HD+ con di sensore ID a ultrasuoni e potrebbe essere alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Oltre ciò, si dice che lo smartphone possa essere dotato di una batteria da almeno 4.500 mAh con supporto per la ricarica Qualcomm Quick Charge da oltre 100W, che impiega circa 25 minuti per passare dallo 0% al 100%.

NIO ha riferito di sperare di sviluppare e rilasciare un nuovo smartphone ogni anno, proprio come fa Apple.

