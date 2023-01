OnePlus 11 da record: vendite più alte di Xiaomi, vivo e iQOO

Sin da subito si è capito che OnePlus 11 sarebbe stato un prodotto importante per il nuovo corso dell'azienda, e quella che prima era solo un'impressione sta venendo progressivamente confermata dai fatti. Dopo soltanto 24 ore dalla presentazione ufficiale, il presidente Li Jie ha annunciato al pubblico che lo smartphone ha velocemente superato tutti i record di vendita precedenti. In pochi minuti, le prevendite registrate hanno mandato OnePlus 11 in sold-out, con le vendite che si sono ufficialmente aperte il 9 gennaio. E sono bastati due giorni affinché riuscisse a superare tutta l'agguerrita competizione, perché come affermato su Weibo è stato lo smartphone ad aver venduto meglio fra tutti quelli basati su Snapdragon 8 Gen 2.

OnePlus 11 piace molto ai consumatori in Cina: ecco com'è riuscito a spodestare la concorrenza

Per il momento non si è ancora parlato di numeri precisi, ma questo significa comunque che in così poco tempo le vendite di OnePlus 11 sono andate meglio di Xiaomi 13 e 13 Pro, Redmi K60 Pro, vivo X90 Pro+, iQOO 11, Moto X40, Nubia Z50 e Red Magic 8 Pro. Sicuramente ha giovato l'aver confermato che non ci sarà un modello Pro, notizia che ha tolto i dubbi a tutti coloro che sono soliti non acquistare uno smartphone in attesa che ne venga presentata una versione migliore qualche mese dopo.

Ma è altrettanto indubbio che ad aver raggiunto tale traguardo abbia contribuito anche e soprattutto il prezzo. OnePlus 11 è stato lanciato in Cina al prezzo di partenza di circa 550€ (3.999 RMB) rispetto ai circa 650€ (4.699 RMB) di OnePlus 10 Pro. Un taglio dei costi non indifferente che però comporta qualche rinuncia, come l'assenza di certificazione IP68 e un comparto fotografico meno performante sulla carta, fra sensore principale più piccolo da 1/1.43″ anziché 1/1.56″, ultra-grandangolare meno ampio da 115° anziché 150°, teleobiettivo 2x anziché 3.3x e selfie camera da 16 MP anziché 32 MP.

