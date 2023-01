vivo X90 e X90 Pro Global ormai senza segreti: spunta anche il prezzo

A fine mese arriverà la versione internazionale della serie X90: si parla del mercato malese e probabilmente anche di quello indiano, mentre per l'Europa al momento tutto tace. Intanto sia vivo X90 Global che il fratello maggiore X90 Pro sono stati svelati quasi completamente ed ora un nuovo leak anticipa anche quello che dovrebbe il prezzo di vendita di entrambi i dispositivi.

vivo X90 e X90 Pro Global: tutti i leak su specifiche e prezzo

Da un insider arrivano le specifiche complete di vivo X90 e del fratello maggiore X90 Pro, entrambi in versione Global. A quanto pare sembra che il modello Pro+ non sia contemplato ma ovviamente l'ultima parola spetta sempre al brand. In base a quanto trapelato entrambi gli smartphone avranno le stesse caratteristiche delle controparti cinesi.

I due flagship montano display OLED da 6.78″ con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz. I dispositivi hanno in comune anche il chipset, ossia il Dimensity 9200 di MediaTek, supportato da RAM LPDDR5 e storage UFS 4.0. Il modello base ha una batteria da 4.810 mAh con ricarica rapida da 120W; per vivo X90 Pro si sale a 4.870 mAh con la medesima potenza di ricarica e, presumibilmente, il supporto a quella wireless.

Il piccolo della serie offre una tripla fotocamera da 50 + 12 + 12 MP con IMX866 e OIS; il Pro adotta invece un trio da 50 + 50 + 12 MP, sempre con il sensore Sony, stabilizzazione ottica, grandangolo e teleobiettivo. Per i selfie ci sarà un modulo da 32 MP.

Infine, i leak si chiudono con i presunti prezzi Global sia di vivo X90 che di X90 Pro. Il primo partirà da 788€ al cambio mentre per il fratellone si parla di circa 1.129€ al cambio. Ovviamente questi riferimento al mercato malese e non appena ci saranno altre novità aggiorneremo questo articolo.

Se volete scoprire tutti i dettagli sulla serie vivo X90, ecco il nostro approfondimento. Vi segnaliamo che la versione Cina è già disponibile anche per noi: ecco dove comprare la nuova gamma top!

